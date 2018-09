NBA | i Celtics pronti a stupire col ritorno di Hayward | “sono pronto! Non ho mai rivisto

NBA - Boston Celtics sotto shock : Jabari Bird al centro di un caso scabroso - “ha tentato di strangolare la fidanzata” : Boston Celtics, Jabari Bird dovrà rispondere di accuse molto gravi quali aggressione, strangolamento e rapimento In casa Boston Celtics, a pochi giorni dall’inizio del training camp, è già il momento di fare i conti con un caso molto delicato. Jabari Bird è finito al centro di una polemica furente ed è stato momentaneamente “fermato” dai Celtics a seguito delle accuse mosse nei suoi confronti dalla fidanzata. Secondo le ...

NBA – Il segreto di Jayson Tatum : “Kobe Bryant il mio idolo - da piccolo odiavo i Boston Celtics perchè…” : Jayson Tatum ha svelato un curioso retroscena in merito al suo passato: la stella dei Celtics ha sempre ‘odiato’ Boston da piccolo ed era un grande fan di Kobe Bryant Jayson Tatum è il presente e il futuro dei Boston Celtics. Il giovane rookie, lanciato nella mischia dopo il gravissimo l’infortunio di Gordon Hayward alla prima di campionato, ha sorpreso tutti caricandosi la franchigia sulle spalle da vero leader. E ...

Ben Simmons infiamma già Sixers-Celtics : “Boston fra noi e le Finals NBA - il nostro obiettivo è batterli” : Ben Simmons infiamma una nuova rivalità ad Est: Sixers e Celtics si giocheranno il primato della Eastern Conference e l’accesso alle Finals NBA Senza LeBron James a monopolizzare la Eastern Conference, le altre franchigie sanno di avere una ghiotta chance per arrivare alle NBA Finals. Nonostante i Raptors di Kawhi Leonard possano dire la loro, il duello più accreditato per vincere le Finali di Conference ad Est sembra quello fra ...

Basket NBA : diramato l’intero calendario della regular season 2018-2019. Aprono Celtics e 76ers - debutto di LeBron James coi Lakers il 18 ottobre : Dopo alcune anticipazioni arrivate nei giorni scorsi, è stato diramato l’intero calendario delle 1230 partite che andranno a comporre la regular season NBA 2018-19. L’onore di aprire l’anno spetterà a Boston Celtics e Philadelphia 76ers, di scena al TD Garden di Boston il 16 ottobre. Subito dopo inizierà l’ultima stagione dei Golden State Warriors all’Oracle Arena di Oakland, prima del trasferimento a San Francisco ...

NBA – La promessa di Jaylen Brown : “i Celtics andranno alle Finals. Odio che la gente parli di LeBron come se…” : Jaylen Brown non ha dubbi: i Celtics andranno alle Finals NBA. Il cestista di Boston stanco di sentire la gente parlare unicamente di LeBron e della sua influenza sulla Eastern Conference Ospite del “Pull Up Podcast” di CK McCollum, Jaylen Brown ha fissato l’obiettivo dei Celtics per la prossima stagione NBA: giocare le Finals NBA. Con Irving ed Hayward integri, un mix di gioventù e qualità nel roster e Brad Stevens in ...

NBA – Il rapper Ice Cube ne è sicuro : “la rivalità fra Lakers e Celtics è pronta a riaccendersi” : La rivalità fra Lakers e Celtics è pronta a riaccendersi, parola di Ice Cube: l’arrivo di LeBron James ad L.A. e il grande gruppo di Boston farà scattare nuovamente la scintilla Lakers vs Celtics è stata una delle rivalità più accese della storia NBA. Da un paio d’anni però, viste le progressive ricostruzioni dei due roster, le franchigie sono uscite dal giro titolato. Con l’arrivo di LeBron James ad L.A., ...

Mercato NBA – Retroscena Isaiah Thomas - contatto con i Celtics prima dell’ok a Denver : “cazzo - sarei tornato” : Isaiah Thomas vicino al ritorno ai Boston Celtics prima della firma con i Denver Nuggets: contatto telefonico con il gm Danny Ainge, ma l’affare non è andato in porto Gli ultimi due anni di Isaiah Thomas sono stati delle vere e proprie montagne russe. Il folletto classe ’89 ha sfiorato le Finals con i Celtics nel 2016-2017, eliminato solo dai Cavs di LeBron James, impressionando tutti a tal punto da entrare nei discorsi riguardanti ...

Mercato NBA – Marcus Smart resta un giocatore dei Celtics : Boston alza l’offerta - la guardia accetta un quadriennale : Marcus Smart accetta l’offerta dei Boston Celtics: la combo-guard firma un quadriennale da 52 milioni complessivi Il Mercato NBA è iniziato da diversi giorni e il telefono di Marcus Smart non sembrava voler squillare. La combo guard che ha giocato l’ultima stagione con i Boston Celtics è diventato restricted free agent, ma non sembrava aver suscitato grande interesse nelle franchigie della lega. Gli stessi Celtics si sono limitati ad ...

NBA - Robert Williams "lo sbadato" dei Boston Celtics : perde il portafogli due volte in due giorni : Diciamo che si sono visti inizi di carriera migliori per un rookie rispetto a quello avuto da Robert Williams. Il nuovo lungo dei Boston Celtics aveva già fatto rumore all'indomani della notte del ...

NBA – Danny Ainge suona la carica : “Celtics alle Finals? Non basta - vogliamo il titolo” : Il gm dei Celtics, Danny Ainge, esalta il talento di Boston e fissa l’obiettivo stagionale: le Finals non bastano, si punta dritti all’anello Dopo l’addio di LeBron James e la conseguente ‘svalutazione’ dei Cleveland Cavaliers, i Boston Celtics sono la squadra favorita ad Est. L’ottimo mix di gioventù ed esperienza, guidato alla perfezione da Brad Stevens e l’avere Irving e Hayward per tutto ...

Mercato NBA – Marcus Smart pronto ad un clamoroso dietrofront : adesso l’offerta dei Celtics ‘sembra’ equa : Il Mercato NBA non ha regalato grandi soddisfazioni a Marcus Smart che rischia di restare senza squadra: per questo motivo, la qualifing offer proposta dai Celtics sembra adesso l’offerta migliore Il Mercato NBA è iniziato da diversi giorni e il telefono di Marcus Smart non squilla. La combo guard che ha giocato l’ultima stagione con i Boston Celtics è restricted free agent, ma non sembra aver suscitato grande interesse nelle franchigie ...