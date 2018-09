Napoli | una città tra miseria e dignità

Guerra tra clan - 'stesa' a Napoli : spari contro le finestre di una casa : Due colpi di pistola hanno raggiunto il balcone di un'abitazione nel quartiere Soccavo, a Napoli, infrangendo il vetro di una finestra. Incolume l'uomo che vive nella casa e che non ha nulla a che ...

Bluff ADL - per il momento l'Hajduk è solo una suggestione : resta a Napoli : Come riporta il Corriere dello Sport , l'argomento Hajduk-De Laurentiis resta solo una suggestione e niente di più al momento poiché lo stesso presidente ha ribadito che dopo aver acquistato il Bari vorrebbe capire prima la ...

Mbappé : 'Firmo per una finale con la Juve di CR7 - ma prima c'è il Napoli' : L'attaccante francese del Paris Saint-Germain ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Sono fiero di rappresentare il marchio e la filosofia di Michael Jordan nel mondo. Per me si tratta di un'...

Napoli - una colletta per il Monacone dopo il furto choc : Sulla statua di San Vincenzo nella basilica di Santa Maria della Sanità campeggia ancora il drappo viola. dopo il furto del libro e del giglio dalla statua del Santo, il quartiere resta attonito. ...

Emergenza criminalità a Napoli - perché serve una scossa : serve una scossa, e che sia forte. Per contrastare la violenza dei giovani che dovrebbero essere l'oro di Napoli e sono il suo piombo, adesso devono arrivare fatti. L'incontro straordinario di oggi ...

Napoli - Ounas ci ripensa : “In estate volevo andarmene - sono rimasto per Ancelotti” : È stato l’acquisto scommessa della sessione di mercato estiva del 2017 del Napoli, l’uomo che avrebbe dovuto ravvivare l’attacco dei partenopei nei momenti di stanchezza dei titolari o a partita in corso. In realtà Adam Ounas l’anno scorso ha visto il campo poco e niente, ritenuto da Sarri come un semplice rincalzo di Callejon, uno degli intoccabili per l’attuale allenatore del Chelsea. Così in estate la ...

Napoli - Ounas : "Sono rimasto per Ancelotti. Psg? Al San Paolo non è facile per nessuno" : Adam Ounas, 21 anni. GETTY Doppia seduta di allenamento oggi a Castel Volturno, dove stanno rientrando alla spicciolata i tanti nazionali sparsi in giro per il mondo, tra i quali Hamsik e Koulibaly. Ancelotti, però, avrà poco tempo per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina, visto che il gruppo sarà al completo soltanto da giovedì. fiducia e testa ...

Napoli violenta - è morta dopo quattro mesi di agonia la guardia giurata ferita durante una rapina : «Ucciso due volte» : «Riposa in Pace. Morto due volte, anzi, assassinato due volte, dalla mano del giovane criminale che ti aggredìì e dallo Stato che non ti ha protetto». È il commento...

Napoli - accoltellato dopo una lite per una sigaretta negata : un arresto : Una lite per una sigaretta negata si è trasformata in un tentato omicidio. È successo a Napoli, in via Salvatore Tommasi. La vittima, un 35enne di Frattamaggiore, Napoli, che era andato a trovare la ...

Napoli - violentarono e filmarono una 12enneI tre minori chiedono la "messa in prova" : Ad aprile tre minorenni abusarono di una 12enne. Lei ha raccontato tutto e li ha fatti arrestare. Ora, come prevede le legge, i rei confessi sono in una comunità di recupero da dove hanno chiesto la "messa in prova" che prevede studio, lavoro e assistenza ai disabili e ai malati "in cambio" dell'estinzione del reato.

Napoli - Chiriches potrebbe star fermo 6 mesi : De Laurentiis è una furia : Napoli, Chiriches alle prese con un problema al ginocchio che potrebbe essere grave, per la rabbia di De Laurentiis Napoli, il difensore romeno Vlad Chiriches potrebbe essere costretto ad un’operazione che lo terrebbe fuori dal campo per ben sei mesi. Sembra infatti che la rottura del crociato non sia più solo un’ipotesi, ma sia la diagnosi reale sul ginocchio del calciatore. Domani a Villa Stuart vi sarà l’incontro con ...

'Mi dai una sigaretta?'. 'No' : serie di coltellate - 29enne arrestato a Napoli : Da una sigaretta negata scaturisce un tentato omicidio. Succede a Napoli, dove un 29enne è stato arrestato dai carabinieri al culmine di una lite per futili motivi. La vittima avrebbe chiesto al suo ...

