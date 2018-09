Napoli | tifosi contro il club | previsti soltanto 15mila spettatori contro la Fiorentina

Napoli - Ancelotti : 'Pochi tifosi al San Paolo? Con una grande partita torneranno' : Siamo reduci da una sconfitta con la Samp, ma non è la fine del mondo, la stagione è appena iniziata. Saremo protagonisti'. SAN PAOLO PER POCHI INTIMI. 'Se ci saranno 20mila spettatori allo stadio, ...

Caos Napoli : il piano choc dei tifosi per punire De Laurentiis - : E' sempre più duro lo scontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e gli ultrà della squadra azzurra, ormai sul piede di guerra. La spaccatura tra le due parti è ormai insanabile: ...

Ministro serbo rassicura tifosi Napoli : ANSA, - BELGRADO, 14 SET - Il Ministro serbo per la gioventù e sport Vanja Udovicic, in vista dell'incontro di Champions League fra Stella Rossa e Napoli il 18 settembre a Belgrado, ha dato assicurazioni in fatto di sicurezza per i tifosi napoletani che dovessero ...

DE LAURENTIIS - "PRONTO A COMPRARE L'HAJDUK SPALATO"/ Gesto "d'amore" verso il calcio : ma i tifosi del Napoli.. : De LAURENTIIS compra L'HAJDUK Spalato? Il presidente del Napoli conferma la possibilità: pronto con Reja se c'è un progetto. Sul Bari aggiunge: non è un giocattolo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Napoli - Hamsik : 'L'amore dei tifosi è speciale. Restare anche dopo la carriera? Può essere' : La partita dell'anno scorso a Firenze fu un brutto colpo, mi cadde il mondo addosso ma nel calcio capita, bisogna ripartire. Siamo professionisti e dobbiamo dimenticare certe sconfitte. L'approccio ...

Napolimania : basta porcate sulla pelle dei tifosi - anche perché le curve sono pericolose per tutti : ... 'Ad oggi nessuno ci ha contattato, come non era stato fatto per il Milan', dimostra che lo stadio sta solo diventando questione politica tra amministratori pubblici e De Laurentiis. IL BUON SENSO - ...

Napoli : curve a 35 euro - protesta dei tifosi : Non bastava la delusione per la sconfitta di Genova, i tifosi del Napoli sono tornati a protestare per i prezzi imposti per la gara contro la Fiorentina, in programma alla ripresa, il 15 settembre. Le curve a 35 euro non sono piaciute agli ultras che hanno esposto uno striscione (“Vogliamo il settore popolare”) all’esterno dello stadio San Paolo. La guerra di nervi tra il club e gli ultras continua, quindi, in un match ...

Napoli - curve a 35 euro : nuova protesta dei tifosi : L'ALLENAMENTO - Intanto oggi Carlo Ancelotti ha ritrovato a Castel Volturno i 'superstiti' dalle nazionali, sono 14 quelli partiti in giro per il mondo,, godendosi le buone notizie dall'infermeria ...

Aggressione shock ad un tifoso : ragazzo aggredito da sei tifosi del Napoli [FOTO] : Nel post partita di Sampdoria-Napoli di domenica scorsa, un tifoso blucerchiato è stato aggredito da 6 tifosi napoletani. Gli pseudo tifosi, dopo aver strappato la maglietta di dosso al malcapitato lo hanno colpito con calci, pugni e con le aste delle bandiere. Lo sfortunato sampdoriano ha riportato evidenti ferite alla testa e alla schiena, che hanno comportato una prognosi di otto giorni. La vittima del pestaggio gestisce insieme ad ...

Napoli - De Laurentiis : "Chiedo scusa ai tifosi - ma diamo tempo ad Ancelotti" : Il giorno dopo la batosta di Marassi, il patron prova a smorzare le critiche e a riportare la calma: ''Si sapeva che l'inizio sarebbe stato duro"

De Laurentiis difende il suo Napoli e si scusa con i ‘tifosi di bocca buona’ : la stoccata post Sampdoria è tagliente : De Laurentiis chiede scusa ai tifosi del Napoli dopo il pesante ko contro la Sampdoria: le parole del presidente del club partenopeo Caos in casa Napoli: dopo la sconfitta per 3-0 a Marassi contro la Sampdoria il Presidente De Laurentiis ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla situazione del club partenopeo, chiedendo scusa a tutti i tifosi: “ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento, di conoscenza, ...

