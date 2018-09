Napoli | Ancelotti | Dobbiamo ritrovare l' autostima

Fortunato Cerlino : 'Napoli - spiace per Sarri ma Ancelotti è il top' : ROMA - ' Ero molto legato a Sarri e sinceramente mi è dispiaciuto vederlo andare via così. Ancelotti sta facendo un buon lavoro ed ho apprezzato molto il fatto che sia arrivato senza la presunzione di ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Ballottaggio in attacco - testa alla Fiorentina e poi alla Champions” : Domani alle 18 il Napoli scenderà in campo al “San Paolo” contro la Fiorentina, così Carlo Ancelotti si è prestato alle domande della consueta conferenza pre-gara. Il tecnico di Reggiolo, che si è detto particolarmente dispiaciuto per il grave infortunio occorso a Chiriches, riparte dall’analisi della brutta sconfitta contro la Sampdoria: “Nella sosta abbiamo analizzato bene la gara, è vero che non è stata una buona ...

Napoli - Ancelotti 'oggi decido chi gioca : ANSA, - Napoli, 14 SET - "Milik o Mertens domani? Non ho scelto. Entrambi hanno giocato 90' con le nazionali e ieri erano abbastanza stanchi, oggi dopo l'allenamento decido". Lo ha detto il tecnico ...

Ancelotti arringa il suo Napoli : “cancelliamo la brutta prova di Genova” - poi l’analisi del Sarrismo : Carletto Ancelotti ha voglia di voltare pagina dopo la prestazione non all’altezza della terza giornata di campionato a Marassi con la Sampdoria “La Fiorentina ha fatto bene in queste due partite, ha giocatori bravi e pericolosi. Dobbiamo concentrarci su quello che vogliamo fare noi come sempre, rispettando l’avversario per l’organizzazione che ha. Dobbiamo far bene per la nostra autostima che s’è abbassata un ...

Napoli-Fiorentina - Ancelotti LIVE : 'Milik o Mertens? Entrambi stanchi - deciderò all'ultimo' : LIVE 14:10 14 set La Treccani ha riconosciuto il Sarrismo. Ma i principi dell'Ancelottismo quali sono? Se non è stato tirato fuori significa che non c'è un Ancelottismo. Magari le squadre di Sarri o ...

Verso Napoli-Fiorentina - live la conferenza di Ancelotti : A quasi due settimane dalla batosta di Genova contro la Sampdoria, torna a parlare Carlo Ancelotti. Il Napoli si ritroverà domani in campo per l'anticipo delle 18 contro la Fiorentina, una gara ...

Napoli - Allan : "Con la Samp senza cattiveria. Ancelotti? Diverso da Sarri" : Allan ha quattro ruote motrici, forse per questo il Napoli lo ha scelto quale testimonial dello sponsor Hankook, marchio coreano di pneumatici. Il brasiliano tira dritto, anche se si volta indietro ...