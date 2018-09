Mutant Year Zero | Road to Eden si è ispirato al GDR cartaceo Mutant

Mutant Year Zero : Road to Eden sarà pubblicato il 4 dicembre : Mutant Year Zero: Road to Eden sarà disponibile dal 4 dicembre su PC, Xbox One e PS4, ad annunciarlo sono stati gli sviluppatori di The Bearded Ladies e il publisher Funcom qualche ora fa.Come riporta Gemetsu, Mutant Year Zero: Road to Eden è un tattico che combina gli elementi a turni di XCOM con storia, esplorazione e stealth. Bisognerà prendere il controllo di un gruppo di Mutanti e condurli attraverso un mondo post apocalittico. Le ...