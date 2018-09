Musica | amori | comicità | dall' Argentina la serie che conquista i teenager

ilgiornale

: RT @VoltapaginaPr: La rassegna “Dire, fare, mangiare” si racconterà anche ai bambini con tre laboratori di cucina a cura di CeciCrea. Tra… - cibe68 : RT @VoltapaginaPr: La rassegna “Dire, fare, mangiare” si racconterà anche ai bambini con tre laboratori di cucina a cura di CeciCrea. Tra… - KompagnaTeresa : La cosa che più mi piace del guardare i film melensi su donne crocerossine, amori tragici e disabili miracolati è q… - sonlello : RT @Pensoinlibri: Ci sono amori impossibili: come la mano sinistra innamorata del guanto sulla destra, come la pietra innamorata del vento,… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) L'intento di trasmettere ai giovanissimi la passione per laclassica. Una platea di spettatori allargata anche ai maschietti e non solo alle femminucce. Una cura e una perfezione nella costruzione del set. Un'attenzione ai desideri, ai sogni, alle caratteristiche reali dei ragazzi di oggi. In più l'elemento comico e un pizzico di ironia. Ecco i motivi per cui è interessante per le famiglie seguire Kally's Mashup su DeaKids. Lateen, in onda sul canale 601 della piattaforma Sky e in arrivo in chiaro da dicembre su Super, è girata a Buenos Aires negli studi della televisione Telefe, la più grande dell', ed è una coproduzione tra il canale del Gruppo De Agostini e il brand Nickelodeon. Racconta la vicenda di una ragazza quattordicenne, Kally, di grande talento tanto da essere scelta per entrare in conservatorio quando non ha ancora l'età consentita. Per frequentare la ...