Municipio X | Cleanup Day 2018 | sabato appuntamento a Castelfusano

(Di venerdì 14 settembre 2018) Roma – IlX aderisce alla Giornata Internazionale denominataDay e lo fa con una iniziativa approvata con una memoria, in sede di Giunta, lo scorso 31 luglio. Domani 15 settembre, come milioni di volontari in 150 paesi, associazioni del territorio, famiglie e semplici cittadini sono chiamati a prendere parte a questa grande azione civica, per la quale si auspica un’ampia partecipazione.. Il luogo scelto per coinvolgere il volontariato locale in operazioni di pulizia straordinaria è individuato nella parte di pineta di Castel Fusano, a ridosso di viale della Villa Plinio, nel tratto che va dall’incrocio con viale Mediterraneo ed al semaforo verso Viale Cristoforo Colombo. Una lunghezza di circa 1.400 metri per una profondità nella pineta di circa 50 metri. I volontari potranno usufruire della copertura assicurativa di Roma Capitale per gli eventi di volontariato, ...