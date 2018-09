surface-phone

: #MSFTEvents: quando #Microsoft pensa più ad #Android e #iOS che a #Windows10 e #Windows10Mobile - SurfacePhoneIta : #MSFTEvents: quando #Microsoft pensa più ad #Android e #iOS che a #Windows10 e #Windows10Mobile - zazoomblog : MSFT Events: quando Microsoft pensa più ad Android e iOS che a Windows 10 e Windows 10 Mobile - #Events: #quando… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Il fatto chepubblichi ogni volta delle applicazioni pere iOS con uno sviluppo molto attivo ormai non ci sorprende da più di un anno data l’agonia di10 Mobile ma in questo caso la situazione sta, forse, sfuggendo di mano. Come ogni anno, la compagnia attualmente guidata da Satya Nadella terrà la conferenza Ignite dal 24 al 28 settembre informando i clienti business e gli amministratori IT delle novità in arrivo per questo particolare mercato con miglioramenti ed espansioni riguardanti Azure, Office e Teams. Per seguire, da remoto, tutti gli annunci e le presentazioni è consigliabile utilizzare l’applicazione ufficiale ma, se negli anni precedenti ne potevano beneficiare anche gli utenti10 e10 Mobile, sembrerebbe che quest’anno potranno godersi l’evento soltanto chi ha un dispositivoo iOS. Questo perchè ...