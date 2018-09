Mourinho ancora all' attacco | I commentatori tv sono dei bugiardi compulsivi

Dalla Spagna - Mourinho trova un accordo col fisco : ancora 700mila euro e caso chiuso : José Mourinho ha fatto pace con il fisco . Un anno di carcere convertito in una multa da 180.000 euro , oltre a quella relativa ai 3,3 milioni di euro non versati al fisco spagnolo: sono queste le ...

Ennesimo show di Mourinho in conferenza stampa : “Sono ancora tra i migliori” : “Resterò uno dei migliori manager al mondo anche se non dovessi vincere il titolo con il Manchester United“. Dopo aver chiesto rispetto al termine della partita persa contro il Tottenham, Josè Mourinho sfodera il proprio orgoglio a due giorni dal match contro il Burnley che potrebbe decidere il suo destino. “Sono l’unico ad aver vinto in Italia, Spagna e Inghilterra, e il secondo posto della passata stagione è stato ...