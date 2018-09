MotoGP – Si conclude l’avventura di Ponsson | ma l’Avintia Racing commette lo stesso

sportfair

(Di venerdì 14 settembre 2018) Già finita l’avventura diin, l’Avintiapunta sull’esordio di un altro giovane: Jordi Torres prenderà il posto del francese Il terribile infortunio rimediato nell’incidente delle FP4 a Silverstone, costringerà Tito Rabat a stare fuori per qualche settimana. Al suo posto l’Avintiaha scelto di lanciare nella mischia il giovane Cristophe, pilota classe 95 che non aveva mai corso in. Una scelta coraggiosa e forse un po’ azzardata: affidare la propria moto ad un pilota così giovane, senza esperienza nella classe principale e soprattutto, nel weekend di gara. Scelta criticatissima, tanto dai media quanto dai piloti. Dopo le grandi polemiche che hanno accompagnato la gara di Misano, l’Avintiaha optato per un cambio: l’avventura diè già finita, al suo posto arriva Jordi Torres. ...