Moscovici avverte il governo | “L’Italia è un problema per Ue

Moscovici avverte : "L'Italia è un problema nella zona euro - serve un bilancio credibile" : Il Commissario euro peo agli Affari economici ha rappresentato l'Italia come "un problema " nella zona euro , chiedendo al governo un " bilancio credibile" per il prossimo anno e di proseguire con le riforme strutturali

Dombrovskis soddisfatto da incontro Tria. Moscovici avverte : 'Austerità una cosa - assenza di serietà un'altra' : Il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis , sembra soddisfatto del colloquio che ha avuto con il ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, in occasione del meeting ...

Moscovici avverte l'Italia : deve ridurre deficit strutturale come tutti : Monito di Moscovici all'Italia . In occasione dell' Ecofin informale a Vienna , il commissario agli affari economici ha dichiarato che "l'Italia deve ridurre il deficit strutturale , deve farlo come ...