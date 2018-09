Morto a 14 anni per il gioco del Blackout

Modena. Morto di West Nile camionista di 63 anni E' la terza vittima : Marco Gibellini, residente a Montale, non ce l'ha fatta dopo un mese di terapia intensiva. terza vittima in poche settimane

Igor è Morto a 14 anni - ucciso dal blackout game. L'appello choc dei genitori : «Attenti ai vostri figli» : Igor Maj è morto a 14 anni , trovato impiccato nella sua cameretta, pochi giorni fa: ora è emerso che il ragazzino, il cui nome è stato diffuso dai genitori in...

Igor Morto a 14 anni per un 'gioco' sul web - sequestrati i siti sull'autosoffocamento : La bara sparisce lentamente nella fossa accompagnata dal cigolio della manovella che il padre ha deciso di girare personalmente. Lui che è stato accanto al figlio in tutte le scalate, vuole essergli ...

Morto bimbo di 4 anni incastrato nel nastro trasportatore/ Latina - incidente in azienda agricola di Terracina : Il bambino di 4 anni che ieri a Terracina era rimasto incastrato in un nastro trasportatore di una azienda agricola è Morto , si indaga su cosa sia veramente successo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:22:00 GMT)

È Morto Iosif - il bimbo di 4 anni rimasto incastrato nel nastro trasportatore a Terracina : Non ce l'ha fatta il piccolo Iosif , il bimb o che ieri pomeriggio è rimasto incastrato con le braccia nel nastro trasportatore di una cooperativa agricola di Terracina . Il suo cuore ha smesso di ...

GUIDO CERONETTI È Morto A 91 ANNI/ Il poeta e scrittore : "non avrebbe gradito il cordoglio dei social network" : GUIDO CERONETTI è MORTO all'età di 91 ANNI . poeta , drammaturgo e traduttore di opere classiche dal latino e dal greco, ha collaborato anche con il quotidiano La Stampa.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:08:00 GMT)

Morto Guido Ceronetti - scrittore - poeta e critico : aveva 92 anni : Addio a Guido Ceronetti : lo scrittore , poeta e critico è Morto a 92 anni nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena.

Palermo - Francesco Morto a 36 anni in un incidente con la moto. Su Fb : “Addio gigante buono” : Il ragazzo era in sella alla sua Kawasaki, poi lo scontro con una Mini Cooper: il 36enne è morto sul colpo. Lo strazio degli amici su Facebook: "Aveva deciso di vendere la moto". E ancora: "Non correva, era molto prudente".Continua a leggere