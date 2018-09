Morti legionella Trentino | non è in acqua

Epidemia di polmonite : 12 casi di legionella - tre Morti e 196 ricoveri : La legionella uccide a Brescia e Lecco. L'allarme si allarga nel Nord Italia. Nel Bresciano un caso sospetto è diventato caso accertato. È morta infatti per polmonite da legionella...

BRESCIA - EPIDEMIA POLMONITE : 138 CONTAGI - 2 Morti/ Ultime notizie - assessore Gallera conferma legionella : Allarme legionella, sono quasi 150 i casi di POLMONITE a BRESCIA: c'è davvero il rischio di un CONTAGIo per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:41:00 GMT)

Epidemia di polmonite a Brescia - due Morti sospette 'non dovute a legionella' : L'85enne morto a Carpenedolo era ricoverato per polmonite acuta in una struttura di lunga degenza nel Bresciano dove era arrivato da Montichiari. L'altro caso sospetto era quello relativo alla morte ...

Legionella - Morti due turisti in Trentino : la procura apre un fascicolo : Due anziani turisti sono morti all’ospedale Santa Chiara di Trento per un'infezione dovuta al batterio della Legionella. Le due vittime sono un uomo e una donna di 84 e 82 anni che alloggiavano presso due strutture ricettive dell'altopiano della Paganella. Al momento si escludono situazioni di allarme.Continua a leggere

Legionella : due anziani Morti in Trentino - l’Asl avvia accertamenti : Un uomo e una donna rispettivamente di 84 e 82 anni, turisti, sono deceduti all’ospedale Santa Chiara di Trento per un’infezione dovuta al batterio della Legionella. Alloggiavano in due strutture ricettive dell’altopiano della Paganella, secondo quanto riportato dal Giornale del Trentino. L’Azienda sanitaria provinciale ha escluso una situazione di emergenza, ed ha avviato accertamenti sul contagio prelevando campioni ...

LEGIONELLA : 4 Morti E 53 CASI DI CONTAGIO/ Ultime notizie : dopo Bresso - c'è paura anche a Rozzano : LEGIONELLA, Bresso: vittime salgono a 4: Ultime notizie, morto un anziano di 89 anni. La gente vive con l'incubo di fare una doccia. L'esperto conferma, "mai tanti CASI in Italia".(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:53:00 GMT)

Legionella - salgono a 26 i casi di contagio/ Ultime notizie - tre Morti a Bresso : monito Sindaco Sala : Allarme Legionella a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di Bresso. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Legionella - 3 Morti in 3 giorni : un paese in preda alla psicosi : La bara di legno chiaro è lì, in mezzo alla navata della chiesa di San Nazaro e Celso. Dentro c'è Eden Stocchi, che era campata fino a 94 anni attraversando i secoli e le fatiche, ammazzata in una ...