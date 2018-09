Morti a pranzo Caso choc in Italia | 2 decessi | 3 sono gravi Cosa hanno mangiato

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 settembre 2018) Una passeggiata nel bosco approfittando dell’ultimo sole d’estate. Per osservare la natura che inizia il suo lento letargo con le foglie che imbruniscono e si lasciano cadere ai piedi degli alberi. Poi l’occhio è caduto su dei piccoli funghi e lui, un uomo di 78 anni di Rocca di Papa, ha deciso di raccoglierli. Funghi cucinati dalla moglie per tutta la famiglia e che, poche ore dopo,dato il via a una terribile reazione. Una serie di malori cheportato al ricovero presso l’ospedale di Frascati di tutti e sei i componenti dell’intera famiglia poi trasferiti in altri nosocomi. Per l’uomo e la moglie di 70 anni non c’è stato nulla fare,dopo un’agonia durata quattro giorni tra le stanze del Policlinico Agostino Gemelli. Rimangono in ospedale, in condizioni tutt’altro che rassicuranti, anche le altre componenti della famiglia, tre donne di 74, 46 e 36 anni. ...