Mondiali Volley 2018 – Giornata di riposo per l’Italia | domani si torna in campo nel

Volley : Mondiali 2018 - aumentano gli ascolti televisivi : FIRENZE- I successi degli azzurri, che hanno conquistato due vittorie nelle prime due partite del Mondiale, sta facendo crescere anche l'interesse dei telespettatori.

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 14 settembre - gli aggiornamenti di tutte le partite : CLICCA QUI PER TUTTI I risultati E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (venerdì 14 settembre).Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire. Si inizia alle ore ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - che passione! Dati d’ascolto da record su Rai Due : 2 - 2 milioni e quasi 10% di share! : L’Italia continua a emozionare ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha sconfitto il Belgio con un roboante 3-0 di fronte ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze e cattura sempre più la passione degli Italiani. Ivan Zaytsev e compagni sono stati seguiti in diretta tv su Rai Due (dalle ore 21.15) da addirittura 2,21 milioni di spettatori pari al 9,7% di share. Numeri notevoli per gli azzurri che a suon di ...

Mondiali Volley 2018 – Boom di ascolti per l’Italia - che successone! : Mondiali 2018: l’Italia vince e gli ascolti televisivi continuano a salire Firenze. I 7500 spettatori che hanno decretato il sold out del Mandela Forum hanno festeggiato la vittoria per 3-0 della Nazionale Maschile contro il Belgio. Oltre al pubblico che sta affollando gli impianti di gioco, però, c’è un’Italia che segue gli Azzurri con un sempre maggiore seguito in TV. La gara trasmessa ieri sera su Rai 2 ha fatto registrare, infatti, uno ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio 3-0 - un successo cruciale verso la Final Six. I possibili avversari degli azzurri nella seconda fase : gli scenari : L’Italia era scesa in campo convinta e sapeva di avere le carte in regola per sconfiggere il Belgio ai Mondiali 2018 di Volley maschile anche se in pochi si aspettavano un dominio del genere: il 3-0 rifilato ai Red Dragons in appena 90 minuti è andato ben oltre le attese della vigilia e ha dimostrato lo strapotere della nostra Nazionale che ha incantato i 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze e tutti gli appassionati davanti al ...

Italia-Argentina - Mondiali Volley 2018 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro

Mondiali Volley 2018 – Ancora una vittoria per gli azzurri : risultati e classifiche dopo la seconda giornata di sfide : Mondiali 2018: risultati e classifica dopo la seconda giornata di gare L’Italia della pallavolo ha portato a casa un’altra vittoria, nel secondo match dei Mondiali di Volley 2018. Gli uomini di Blengini hanno sconfitto ieri sera il Belgio, con un secco 3-0, portandosi dunque al primo posto della classifica della Pool A. Ecco i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata di partite: Pool A (Firenze/Roma)– 9/9 ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia vola con la diagonale. Simone Giannelli - leoncino dalle mani fatate. Ivan Zaytsev attacca con l’88%. Belgio travolto - si vola : Le percentuali esibite ieri da Ivan Zaytsev sono semplicemente state surreali e imbarazzanti, lo Zar ha confezionato una delle migliori prestazioni in assoluto con la maglia azzurra e ha letteralmente surclassato il Belgio a suon di sassate, il suo braccio era letteralmente infuocato e colpiva sempre il pallone in maniera violenta, con una potenza inaudita grazie alla quale ha annichilito i Red Dragons. Il nostro opposto ha chiuso ...

Italia-Argentina - Mondiali Volley 2018 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro : Sabato 15 settembre si giocherà Italia-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri tornano in campo al Mandela Forum di Firenze dopo aver sconfitto Giappone e Belgio: la nostra Nazionale ha mostrato i muscoli e ora insegue il terzo successo nella rassegna iridata, fondamentale nella corsa verso la qualificazione alla terza fase. I ragazzi del CT Chicco Blengini non vogliono fermarsi, ora si va a caccia di un altro ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio 3-0 - una magia azzurra e un volo pindarico. La Nazionale incanta tra attacchi spaziali e difese di fuoco : Ivan Zaytsev surreale, Simone Giannelli divino, Filippo Lanza chirurgico, Osmany Juantorena letale, Massimo Colaci esagerato, Simone Anzani e Daniele Mazzone granitici. Questo è il cast al gran completo di un’Italia letteralmente micidiale, una Nazionale pazzesca e su di giri con una continuità disarmante, 90 minuti di grande Volley confezionati da una squadra che ha surclassato il Belgio, un avversario ostico e molto temuto che non è mai ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Francia - formalità all’orizzonte. Tre scontri diretti con vista seconda fase : le partite di oggi : oggi venerdì 14 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con Russia e Francia in campo, in programma anche degli scontri diretti interessanti. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs OLANDA (ore 16.00, Pool B a Ruse): Sfida fondamentale per la qualificazione alla seconda fase, un vero e proprio scontro diretto che potrebbe valere il ...