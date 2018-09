Mondiali Pararowing – Daniele Stefanoni sul podio a Plovdiv

sportfair

(Di venerdì 14 settembre 2018) Canottaggio,di. Ilsulmondiale conLe finali del Mondiale Assoluto disi sono aperte questa mattina con le gare del canottaggioed a salire sul, nella specialità del PR2 maschile, è statoche, dopo una gara dura e avvincente, in chiusura è salito sulvincendo la medaglia di bronzo. Una medaglia azzurra arrivata alle spalle dell’Olanda che ha conquistato il titolo mondiale sul Canada, conche ha messo ancora più luce tra sé e la Gran Bretagna andando a regalare all’Italia questa prima storica medaglia di bronzo nel singolo PR2 maschile. ‘Sono molto contento di questa medaglia di bronzo, non avevo mai battuto l’inglese e questo per me è ulteriore motivo di soddisfazione‘ commentaa caldo dopo aver conseguito il bronzo ‘Ora mi ...