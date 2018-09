Molise | rientro a scuola difficile per gli studenti dopo il sisma di agosto | in 800

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 settembre 2018) Due scuole inagibili, oltre 200 alunni spostati in sedi diverse e più di 800 ragazzi che dovranno aspettare ancora un po’ per sentire il suono della campanella. Inizia così l’anno scolastico in– dove sono 38.079 gli– ad un mese dalla serie di scosse in provincia di Campobasso. La stessa provincia che nel 2002 era stata teatro deldi San Giuliano dove proprio sotto le macerie dellaelementare Jovine hanno trovato la morte 27 bambini e una maestra. Se parli con loro, i molisani, quello diè un “terremoto fantasma”, del quale “nessun giornale nazionale parla”, per una regione definita troppe volte “inesistente”. Eppure la scia sismica che ha interessato il Bassoa partire dal 14con la scossa più forte di 5.1, a distanza di un mese ela dichiarazione dello stato d’emergenza in consiglio dei ministri vede ancora una settantina di ...