Modric ed i suoi nuovi problemi col Fisco che lo “riavvicinano” all’Inter

(Di venerdì 14 settembre 2018) Lukaalle prese con nuove batoste che arrivano dalspagnolo, la tassazione è stato uno dei motivi dell’addio di CR7 alla Liga Lukacontinua ad averecolspagnolo, un po’ come accadde a Cristiano Ronaldo. Modirc dopo aver pagato ben 2,1 milioni di euro relativi alle tasse nel 2013 e nel 2014, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, sarebbe stato sanzionato anche per l’esercizio del 2012 con una multa da 1,2 milioni di euro. Questo della tassazione è stato in parte il problema che ha portato all’addio di CR7 al Real Madrid, e che ha fatto propendere ancheper l’addio durante la calda estate di accostamenti all’Inter. Iguai colpotranno riavvicinareai nerazzurri? Staremo a vedere.L'articoloed icolche lo “riavvicinano” all’Inter ...