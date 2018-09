Modric | ancora guai col fisco | nuovo assalto dell’Inter?

“Modric vuole ancora l’Inter” : i tifosi nerazzurri sognano in vista di gennaio : Modric ancora molto chiacchierato in chiave calciomercato, il centrocampista sembra insoddisfatto in quel di Madrid La questione Modric non accenna a placarsi. Le voci attorno al centrocampista del Real Madrid, sono sempre vive e continuano ad animare le giornate dei tifosi dell’Inter che sognano l’arrivo del croato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sprotmediaset, sembra che il calciatore non abbia perso la speranza ...

Fifa The Best - Cristiano Ronaldo sfida ancora Modric. In corsa anche Salah. Messi fuori dai finalisti dopo 12 anni : Cristiano Ronaldo può rifarsi. I tre finalisti del premio "The Best Fifa 2018" sono gli stessi del giocatore dell'anno Uefa: Luka Modric, CR7 e Mohamed Salah. La federcalcio mondiale ha annunciato le ...

Butragueno gela l'Inter : "Modric via? No - è felice qui". I nerazzurri sperano ancora : Il tempo stringe in casa Inter visto che domani sera alle 20 il calciomercato, in entrata, chiuderà in Italia. I nerazzurri sono ancora alla ricerca di quel tassello mancante per completare definitivamente la rosa con Ausilio, Suning e Spalletti che l'hanno già individuato da tempo e corrisponde al nome di Luka Modric. Il fuoriclasse croato è entrato a gara in corso ieri sera nella finale di Supercoppa Europea persa poi ai tempi supplementari ...

Inter-Modric - non è finita : giovedì l’ultimo tentativo : il croato chiederà ancora una volta la cessione : Sono caldissimi gli ultimi giorni di calciomercato, in particolar modo a tenere banco è il futuro del centrocampista Modric, l’Inter non molla la presa. I nerazzurri hanno portato avanti una campagna acquisti molto importante ma adesso vogliono completare l’opera con un colpaccio: l’arrivo del calciatore del Real Madrid. La volontà del croato è chiara, Modric ha chiesto la cessione all’Inter ma i Blancos hanno ...

Modric all’Inter/ Nuovo contatto con la stella croata : i nerazzurri ci sperano ancora - giovedì giorno decisivo : Modric all’Inter. Nuovo contatto con la stella croata: i nerazzurri ci sperano ancora, giovedì giorno decisivo. Il club meneghino non smette di pensare al gioiello del Real Madrid(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:53:00 GMT)

Modric-Inter trattativa “hot” - c’è ancora una speranza : le ultimissime : Florentino Perez e Modric hanno idealmente firmato un patto, adesso massima concentrazione per la Supercoppa Europea, dopo ci sarà l’incontro decisivo L’Inter ha ancora un barlume di speranza di vedere Modric in maglia nerazzurra. Della volontà del calciatore già sappiamo, vorrebbe lasciare il Real Madrid, ma Florentino Perez vorrebbe dal canto suo trattenerlo per non rivoluzionare la squadra dopo l’addio di Cristiano ...

Calciomercato - Modric : non è finita - l'Inter attende ancora : stato convocato per la Supercoppa Europea che il Real Madrid disputerà mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid, Julen Lopetegui infatti lo ha inserito nell'elenco dei calciatori che prenderanno ...

Inter - Modric sarebbe ancora possibile : arriva la comunicazione ad Ausilio (RUMORS) : L'Inter ha ufficializzato quest'oggi il settimo acquisto di questa sessione di Calciomercato, con l'arrivo [VIDEO] dell'attaccante senegalese, Keita Baldé, dal Monaco in prestito con diritto di riscatto in un'operazione complessiva da quaranta milioni di euro. L'ennesimo acquisto pone la societa' nerazzurra come regina assoluta di questa sessione ma potrebbe arrivare persino la ciliegina sulla torta. Ciliegina sulla torta che potrebbe essere ...

Calciomercato - Real-Modric : ancora muro - convocato in Supercoppa : Il Real ha innalzato una cortina di ferro e non ha intenzione di cedere. "Modric non parte, Modric non si tocca". Questa la volontà dei Blancos , che alla fine convocheranno il croato per la trasferta ...

Modric - l'Inter non molla e spera ancora. Ma il Real lo convoca per la Supercoppa : Il grande sogno non è ancora svanito. l'Inter non ha perso la speranza di portare a Milano Luka Modric, anche se resta totale la chiusura del Real Madrid a una possibile cessione. Il centrocampista ...

Milinkovic - Thiago e... Balotelli : c'è ancora "vita" per il mercato nel post Modric : I cartellini hanno fatto spazio ai cartelli. "Ultima occasione", c'è scritto su quello che mirava in direzione Luka Modric e che oggi si rivolge con forza verso Milinkovic-Savic: il croato si è ...

Il gran rilancio del Real mette alle corde Modric. Ma l'Inter spera ancora : Da ieri pomeriggio Modric ha 13 milioni di motivi per rimanere al Real Madrid e tapparsi le orecchie con la cera per non sentire il canto delle sirene interiste. Florentino Perez ha incontrato l'asso croato negli uffici del Santiago Bernabeu, spiegando al giocatore di non aver alcuna intenzione di cederlo. Da parte sua Modric ha ribadito al presidente merengues il desiderio di cercare nuovi stimoli, e di sfidare l'ex compagno Ronaldo nella Serie ...