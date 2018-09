Modena Morto di West Nile camionista di 63 anni E' la terza vittima

Modena - 62enne morto per febbre del Nilo : 22.08 E' morto un paziente ricoverato dall' inizio di agosto per West Nile nella terapia intensiva dell'ospedale Civile di Baggiovara a Modena. L'uomo, 62 anni, deceduto per complicanze neurologiche legate al virus, con pregresse patologie è residente nella provincia di Modena. Era stato ricoverato per sintomi neurologici e insufficienza respiratoria l'8 agosto. Riconosciuta l'encefalite da West Nile, il 12 agosto è stato trasferito in terapia ...

Febbre del Nilo - un altro morto a Modena : aveva 82 anni. I familiari attaccano l’Asl : La denuncia dei familiari: "Il Policlinico sapeva che era morto per colpa della West Nile, ma non ha detto nulla". Nel pomeriggio la conferma della stessa Azienda Ausl. Si tratta della seconda vittima del virus in provincia di Modena.Continua a leggere