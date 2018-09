MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Mi 5 | Mi 6 | Mi MIX e Mi Note 2

Xiaomi Redmi Note 5 - Mi 5 - Mi 6 - Mi Mix - Mi Mix 2 e Mi Note 2 ricevono la MIUI 10 Global stabile : Arrivano le prime certezze che gli smartphone Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Mi 5 e Mi 6, Xiaomi Mi Mix e Mi Mix 2, e Mi Note 2 hanno la rom con la Miui 10 Globale e stabile.Dopo un certo periodo di beta testing della versione china-inglese, e nelle ultime settimane pure della versione Global, finalmente la nuova rom con interfaccia Miui 10 è disponibile su una serie di smartphone del marchio cinese Xiaomi.Continue reading Xiaomi Redmi Note 5, Mi ...

Aggiornamento da MIUI 9 Global Stabile a MIUI 10 Global Beta? Si può senza sbloccare il bootloader : Siete stufi di attendere un Aggiornamento della vostra MIUI Global Stabile e volete provare la versione Beta? È tutto molto semplice, e non serve nemmeno sbloccare il bootloader. L'articolo Aggiornamento da MIUI 9 Global Stabile a MIUI 10 Global Beta? Si può senza sbloccare il bootloader proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2 e Xiaomi Redmi Note 5 ricevono MIUI 10 Global Stabile via OTA : Anche Xiaomi Mi MIX 2 e Xiaomi Redmi Note 5 si aggiungono alla lista degli smartphone per i quali è disponibile MIUI 10 Global Stabile. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 e Xiaomi Redmi Note 5 ricevono MIUI 10 Global Stabile via OTA proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 riceve Android 9 Pie con la nuova MIUI 10 Global Beta : Dopo Xiaomi Mi MIX 2S, anche Xiaomi Mi 8 riceve Android 9 Pie con la versione 8.9.11 di MIUI 10 Global Beta, con una protezione anti rollback. L'articolo Xiaomi Mi 8 riceve Android 9 Pie con la nuova MIUI 10 Global Beta proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 l’aggiornamento Android Pie è disponibile con la beta MIUI 10 Global : il link : Xiaomi Mi 8, l’attuale top di gamma dell’azienda cinese, può installare la nuova rom Global beta basata sul sistema operativo Android Pie 9.0 e interfaccia personalizzata MIUI 10.IL Mi 8, uno degli ultimi smartphone top di gamma di Xiaomi, ha finalmente iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Pie attraverso la nuova rom Global beta con l’interfaccia personalizzata MIUI 10.Xiaomi Mi 8 ha già la beta di Android Pie ...

Inizia da Xiaomi Redmi S2 il rollout di MIUI 10 Global Stabile : È Xiaomi Redmi S2 il primo smartphone del produttore cinese a ricevere la versione Global Stabile di MIUI 10, con le tante novità della nuova versione. L'articolo Inizia da Xiaomi Redmi S2 il rollout di MIUI 10 Global Stabile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 riceve la prima MIUI 9 Global Stabile a partire dalla Russia : Sono passati quasi due mesi dalla presentazione di Xiaomi Mi Max 3 e finalmente è disponibile la prima MIUI Global Stabile, anche se per il momento è una beta. L'articolo Xiaomi Mi Max 3 riceve la prima MIUI 9 Global Stabile a partire dalla Russia proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Mi 8 Global con MIUI 10 : giudizio che sale - prezzo che scende : Abbiamo testato Xiaomi Mi 8 nella versione destinata al mercato europeo, e l'abbiamo provato anche con la MIUI 10, software che verrà rilasciato nelle prossime settimane. Ci sono tante cose interessanti di cui abbiamo parlato nella nostra Recensione L'articolo Recensione Xiaomi Mi 8 Global con MIUI 10: giudizio che sale, prezzo che scende proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi attiva Rollback Protection su Redmi 6 Pro e Mi 6X mentre Redmi 6 e 6A ricevono la MIUI 9 Global : Rollback Protection arriva su Xiaomi Redmi 6 Pro e Mi 6X, mentre la MIUI 9 Global basata su Android 8.1 Oreo arriva su Redmi 6 e Redmi 6A L'articolo Xiaomi attiva Rollback Protection su Redmi 6 Pro e Mi 6X mentre Redmi 6 e 6A ricevono la MIUI 9 Global proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 6 e 6A ricevono la MIUI 9 Global - mentre Mi 6X e Redmi 6 Pro non possono più tornare indietro : Arrivanno notizie importanti dal mondo MIUI , la ROM utilizzata da Xiaomi per i suoi prodotti, e coinvolgono ben quattro modelli diversi, anche se molto simili tra loro: Xiaomi Mi 6X , Redmi 6 , 6A e 6 Pro . MIUI 9 Global ROM per ...

Xiaomi cerca beta tester per la nuova MIUI Global basata su Android P per Xiaomi Mi MIX 2S : Xiaomi apre il reclutamento per i beta tester che proveranno in anteprima la nuova MIUI Global basata su Android P per Xiaomi Mi MIX 2S: ecco come partecipare. L'articolo Xiaomi cerca beta tester per la nuova MIUI Global basata su Android P per Xiaomi Mi MIX 2S proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi rilascia Mi 8 SE da 6/128 GB e MIUI 9 Global per Mi 8 : Xiaomi rende disponibile in Cina una nuova versione di Xiaomi Mi 8 SE, dotata di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, e rilascia un nuovo aggiornamento della MIUI 9.5 Global per Xiaomi Mi 8. L'articolo Xiaomi rilascia Mi 8 SE da 6/128 GB e MIUI 9 Global per Mi 8 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi rilascia la MIUI 10 Global Beta 8.7.19 - Mi Max 3 Pro avvistato sul sito Qualcomm : Xiaomi ha rilasciato una nuova MIUI 10 Global Beta per diversi suoi smartphone, precisamente la versione 8.7.19 per 20 modelli. Nel frattempo sul sito Qualcomm è spuntato un riferimento a Xiaomi Mi Max 3 Pro. L'articolo Xiaomi rilascia la MIUI 10 Global Beta 8.7.19, Mi Max 3 Pro avvistato sul sito Qualcomm proviene da TuttoAndroid.

Come installare MIUI 10 Global su 21 smartphone Xiaomi : MIUI 10 ufficiale arriva in versione Global Beta 8.7.12 su ben 21 smartphone tra cui Xiaomi Mi5, Redmi 6, 6A, Redmi 5, Redmi 5 Plus ed altri dispositivi tra i più venduti Download e Guida Installazione MIUI 10 per 21 smartphone Xiaomi prosegue diritto nello sviluppo della MIUI 10, la sua più pesante personalizzazione, che arriverà nei […]