Miranda di ' Sex and the City' ha perso le primarie democratiche per lo stato di New York

Elezioni a New York - la Miranda di «Sex and the City» non ce la fa : Cynthia NixonCynthia Nixon Cynthia NixonCynthia NixonCynthia NixonCynthia NixonCynthia NixonLa parola che tutti i siti americani utilizzano è easily, facilmente. Andrew Cuomo ha battuto facilmente Cynthia Nixon nelle primarie democratiche per la candidatura a governatore dello Stato di New York. La Miranda di Sex and the City non correrà per la poltrona che Cuomo occupa da due mandati. Nessun miracolo, nessun ribaltone. È andata come avevano ...

