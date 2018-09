: Il governo #Conte chiede la sua prima fiducia sul #Milleproroghe e il Pd occupa la Camera: i governi Letta, Renzi e… - fattoquotidiano : Il governo #Conte chiede la sua prima fiducia sul #Milleproroghe e il Pd occupa la Camera: i governi Letta, Renzi e… - Montecitorio : Favorevoli 329, contrari 220, astenuti 4. La Camera approva la questione di #fiducia sul decreto per la proroga di… - pdnetwork : In diretta dalla #Camera per dire no al #Milleproroghe @PaoloGentiloni @meb @lucianonobili @AnnaAscani… -

, Ok: 285sì, 106no L'Aula dellaha approvato con 285sì, 106no e 4 astenuti il decreto "" (tra cui emendamenti su vaccini e alternanza scuola lavoro, Ndr) su cui il governo aveva chiesto la questione di fiducia. Il decreto "" (diventato una prassi della politica), emanato dal governo, comprende più provvedimenti che posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative prossime alla scadenza. Torna ora all'esame del Senato per il via libero definitivo.(Di venerdì 14 settembre 2018)