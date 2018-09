Milleproroghe | la Camera approva dopo la ' seduta fiume'

Milleproroghe - ok al decreto : torna al Senato. Alla Camera seduta fino all’alba per l’ostruzionismo Pd : “E’ solo l’inizio” : Il decreto Milleproroghe è stato approvato anche Alla Camera e ora tornerà al Senato, dov’è già calendarizzato per il 16 settembre. Sul decreto il governo Conte aveva messo la prima fiducia su un provvedimento (dopo quella per avviare la legislatura). Vista la ristrettezza dei tempi (il decreto scade il 23 settembre) è molto probabile che anche a Palazzo Madama l’esecutivo ricorra al voto di fiducia. Il decreto a ...

Milleproroghe - ok della Camera alla fiducia : 329 sì : 13 settembre 2018, ore 14:20 - La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul decreto legge Milleproroghe: 329 sì e 220 no. Ora, a partire dalle ore 15:00 di oggi, vi sarà l’esame degli ordini del giorno prima della votazione finale del provvedimento che, in seguito alle modifiche, dovrà tornare per la terza lettura al Senato.Decreto Milleproroghe | 12 settembre 2018La prima fiducia del governo di Giuseppe Conte, in ...

Milleproroghe - il Governo incassa la fiducia della Camera : cosa prevede : La Camera approva, tra le polemiche, la fiducia posta dal Governo sul decreto legge Milleproroghe con 329 voti a favore, 220 contrari e quattro astenuti. Dopo più di tre mesi dal suo insediamento, il Governo gialloverde chiede la prima fiducia su un provvedimento. La scelta di blindare l’esame del decreto legge Milleproroghe si è resa necessaria dopo che l’ostruzionismo delle opposizione ha rischiato di far slittare il voto. La decisione ...