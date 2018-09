Milano | MM lancia programma Drago Verde 2

Milano : MM lancia programma Drago Verde : Milano, 14 set. (AdnKronos) - MM lancia programma Drago Verde, sinonimo della fontanella simbolo della città. Il Drago segna il paesaggio urbano e la memoria collettiva dei milanesi. Il suo nome deriva dalla particolare forma a testa di Drago del rubinetto in ottone. Da un’idea progettuale di Gianma

Salute - a ogni cuore la sua prevenzione : il Monzino lancia la “Milano Heart Week” : Al via la prima ‘settimana del cuore’ ideata e promossa dall’Irccs Centro cardiologico Monzino di Milano – con il patrocinio di Comune, Regione Lombardia, università degli Studi di Milano e World Heart Federation – per informare e sensibilizzare la popolazione sulle vie infinite della prevenzione, praticamente una per ogni cuore. La ‘Milano Heart Week’ partirà sabato 22 settembre per concludersi sabato ...

Viaggi : Ryanair lancia una nuova rotta da Lamezia a Malta e riconferma il collegamento Crotone-Milano Bergamo : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha annunciato oggi una nuova rotta da Lamezia verso Malta, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva 2019. Allo stesso tempo, è stata riconfermata la rotta da Crotone per Milano Bergamo per la prossima stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, continuando il dialogo con SACAL per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria ...

Milano : Magoni - sport e turismo per rilanciare sistema dei Navigli : "Il sistema dei Navigli - ha aggiunto Lara Magoni - rappresenta un volano turistico eccezionale per i nostri territori, opportunità notevole per dare nuovo impulso all'economia regionale e all'...

Milano : Magoni - sport e turismo per rilanciare sistema dei Navigli : Milano, 6 set. (AdnKronos) - "Un'occasione importante per esaltare una prestazione sportiva unica nel suo genere e per valorizzare l'attrattivita' turistica del sistema dei Navigli lombardi". Interviene così Lara Magoni, assessore regionale al turismo, marketing territoriale e Moda, nel corso della

«Milano-Meda - i ponti vanno chiusi». La lettera dei tecnici rilancia l'allarme : Sono ponti considerati a rischio, come già raccontato dal Corriere , eppure al momento non c'è nessuno stop al passaggio di auto e tir. Ma adesso l'allarme sui cavalcavia della Milano-Meda, dove ogni ...

Tolleranza zero contro i rifiuti : Milano lancia la sfida - unica in Italia nel "gruppo dei virtuosi" : Il Comune ha aderito al progetto di 23 città alleate nella lotta ai cambiamenti climatici: "Taglio del 15% dei rifiuti prodotti dai singoli cittadini entro il 2030"

Martedì incontro Salvini-Orban. Civati lancia appello all'opposizione : "Usciamo dai social - tutti a Milano" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sarà in prefettura a Milano martedì 28 agosto alle 17 dove incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban. Un incontro che può segnare un punto di svolta, perché, in scia alla crisi diplomatica sulla nave Diciotti, il vice premier leghista punta a spostare l'Italia verso l'Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrad a forte carica antieuropea.Dall'opposizione arriva ...

Biglietti gratis per i migranti - cinema di Milano lancia il karmaticket : Il tagliando 'purificatore' come quello del Kino Moviemento del quartiere berlinese multietnico di Kreuzberg

Il cinema Beltrade di Milano lancia l'operazione 'karmaticket' per i migranti : Arriva il karmaticket destinato a migranti e richiedenti asilo al cinema Beltrade, una delle realtà più vivaci del panorama milanese quanto a proposte d'essai e iniziative originali legate al grande schermo. Un biglietto "che aiuta chi lo compra a ripulire il proprio karma e quello del luogo che lui abita". Funziona così: "Chi va al cinema - si legge nel profilo Facebook del Beltrade - può ...

Olimpiadi - il sindaco di Milano Beppe Sala rilancia : «Un'Arena a Santa Giulia» : Il PalaItalia immaginato dal masterplan olimpico per Milano è in realtà un'arena musicale da 15mila posti per concerti e spettacoli e destinata, nei piani di lungo termine, a pensionare il Forum di Assago. Beppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ieri hanno voluto fare il punto sul progetto di ...

Deliveroo : lancia a Milano servizio consegna notturno (2) : (AdnKronos) - “Con questa estensione del servizio vogliamo dare un servizio aggiuntivo ulteriore ai nostri clienti consentendo loro di poter ordinare il loro cibo preferito dove e quando vogliono” afferma Matteo Sarzana General Manager di Deliveroo Italy. “Abbiamo registrato un crescente interesse d

Deliveroo : lancia a Milano servizio consegna notturno : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - Deliveroo, il servizio di food delivery, lancia a Milano il servizio di consegna a domicilio notturno. A partire da agosto, sarà possibile ordinare e ricevere a domicilio sino a notte inoltrata. La 'late delivery' sarà disponibile all'interno di Marketplace+, il nuovo se