Milano | la nuova follia giovanile fa una vittima

Presentata a Milano la nuova stagione del Teatro Manzoni : Un'ampia proposta di spettacoli ha contrassegnato le stagioni del Teatro Manzoni fin da quando, nel marzo 1978, Silvio Berlusconi …

Viaggi : Ryanair lancia una nuova rotta da Lamezia a Malta e riconferma il collegamento Crotone-Milano Bergamo : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha annunciato oggi una nuova rotta da Lamezia verso Malta, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva 2019. Allo stesso tempo, è stata riconfermata la rotta da Crotone per Milano Bergamo per la prossima stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, continuando il dialogo con SACAL per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria ...

Paul Kalkbrenner ha annunciato una nuova data in Italia : a marzo suonerà a Milano : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Paul Kalkbrenner ha annunciato una nuova data in Italia: a marzo suonerà a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Milano : inaugurata nuova linea tram 15 - Rozzano più vicina al capoluogo : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Rozzano più vicina al centro di Milano: è stata inaugurata oggi la nuova tratta del tram 15, un’opera che i cittadini di Rozzano attendono da tempo e che finalmente è stata realizzata. All’evento hanno partecipato il sindaco di Rozzano Barbara Agogliati, l’assessore alla

Immigrati - a Milano una nuova famiglia per Mohammed : è il primo in Italia : A Vittuone, nell'hinterland, il debutto del progetto "Terreferme" di Unicef e CNCA per promuovere l'accoglienza dei minorenni stranieri senza famiglia nel nostro paese

Migranti : Milano - striscione Forza Nuova in sede Caritas : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - Blitz di Forza Nuova nella sede della Caritas Ambrosiana di via San Bernardino, a Milano, dove è stato appeso uno striscione con la scritta 'Cei: da crescete e moltiplicatevi a sbarcate e sostituiteci'. Il gesto è stato rivendicato sulla pagine Facebook del movimento pe

Milano - migliaia in piazza per dire No all’incontro Orban-Salvni. Civati : “Da qui parta nuova sinistra” : piazza San Babila si riempie per il sit-in di protesta organizzato da “Europa senza Muri” e i “sentinelli di Milano” in contemporanea all’incontro tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il premier ungherese Victor Orban. All’appello hanno risposto anche Anpi, Cgil, Acli, oltre a partiti come Pd, LeU e Possibile. Proprio Pippo Civati, tra i protagonisti della protesta sul molo di Catania per la ...

Con il trio jazz di Gianni Cazzola al via la nuova stagione live del Bonaventura Music Club di Milano : L'ingresso ai concerti e agli spettacoli è, come sempre, libero , il martedì la prima consumazione costa 10 euro, . Per assicurarsi un tavolo è richiesta la prenotazione per la cena , tel. 02.

Milano : Codacons - nuova ztl troppo poco e troppo tardi : Milano, 23 lug. (AdnKronos) - "Misure tardive quando è da anni che diciamo che l'inquinamento atmosferico deve essere combattuto con ogni mezzo. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza, con persone che si ammalano ogni giorno e che muoiono per malattie correlate all'esalazione dell'ari

Milano : a settembre una nuova week - dedicata al cinema (2) : (AdnKronos) - Milano Movieweek si aprirà il 14 settembre a CityLife con la terza edizione di Fuoricinema, l’evento dall’anima pop prodotto Fuoricinema e Corriere della Sera, per la direzione artistica di Cristiana Capotondi, Cristiana Mainardi, Gino & Michele, Gabriele Salvatores, Lionello Cerri. Un

Milano : a settembre una nuova week - dedicata al cinema : Milano,22 lug. (AdnKronos) - Una nuova week è pronta ad animare la città di Milano a settembre: dal 14 al 16 debutta la prima edizione di Milano Movieweek, promossa e coordinata dal Comune di Milano in collaborazione con Fuoricinema. Un palinsesto di eventi diffuso, che coinvolge tutte le realtà mil

Milano : a settembre una nuova week - dedicata al cinema (2) : (AdnKronos) – Milano Movieweek si aprirà il 14 settembre a CityLife con la terza edizione di Fuoricinema, l’evento dall’anima pop prodotto Fuoricinema e Corriere della Sera, per la direzione artistica di Cristiana Capotondi, Cristiana Mainardi, Gino & Michele, Gabriele Salvatores, Lionello Cerri.Una maratona non-stop che fino al 16 settembre proporrà incontri diurni e proiezioni notturne per raccogliere esperienze di ...

