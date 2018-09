lastampa

: Olimpiadi, Sala insiste: 'Milano prima città indicata nel brand, altrimenti guardiamo ad altro' [aggiornamento dell… - SportRepubblica : Olimpiadi, Sala insiste: 'Milano prima città indicata nel brand, altrimenti guardiamo ad altro' [aggiornamento dell… - LaStampa : Milano insiste: “Il nome deve essere il nostro”. Giochi 2026 al capolinea - Azanzara2017 : RT @sabrimaggioni: #Olimpiadi #Sala insiste “#Milano prima città indicata nel brand come fu x Expo” Se Sala mettesse lo stesso impegno x ri… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Adesso la corsa olimpica dell’Italia è davvero a un metro dal baratro. Si tratta solo di capire chi si prenderà la responsabilità di dire che è finita, su questi presupposti non si può costruire nulla di credibile, solo incassare figuracce in mondovisione. Per ora siamo al rimpallo: tra cinque giorni l’Italiafar sapere se intende candidarsi a...