Milano | i giudici sbloccano la Città della Salute | «La gara è regolare»

A Milano un pusher africano scarcerato dai giudici : 'Si mantiene con lo spaccio' : Il Tribunale del Riesame di Milano ha rimesso in libertà un pusher, originario del Gambia e clandestino, dopo aver stabilito che l'uomo vendeva droga solo per sostentarsi. I magistrati milanesi hanno dunque dato ragione all'avvocato dell'imputato, il 18 luglio scorso, ordinandone la scarcerazione per "assenza di gravi indizi". pusher africano rimesso in libertà dal Tribunale del Riesame L'immigrato africano, ricco di precedenti penali, il 27 ...