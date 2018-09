Milan | Capello | ' Legatissimo a Berlusconi | sul Monza'

Da Modric fino al… Milan - Capello ne ha per tutti : “Difficile vedere il croato in nerazzurro. I rossoneri? Finalmente dirigenti capaci” : L’ex allenatore italiano ha parlato del mercato italiano e del sogno Modric per l’Inter, soffermandosi anche sulla nuova dirigenza rossonera Mercato ma non solo, anche la nuova svolta societaria del Milan e la Premier che parte oggi con l’anticipo tra Manchester United e Leicester. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV Fabio Capello ne ha per tutti e, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, non ha ...