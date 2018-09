Milan | a tutto Scaroni | “Conte | il piano di Elliott | la vendita di Berlusconi a mister Li

Laura Pausini senza freni sul palco a Milano : «Ricordami di dirmi va tutto bene - tr...» : Laura Pausini ci ricasca: dopo la 'colorita' espressione rivolta il mese scorso alla collega Beyoncé dal palco del Circo Massimo , 'Mi fai una pippa', , la cantante romagnola ricorre questa volta a un ...

Ricardo Rodriguez : 'PSG? Il Milan è già il top! Gattuso? Pronti a tutto per lui' : Tra ricordi dell'infanzia problematica e quelli con i rossocrociati, il 68 Milanista parla anche del mondo rossonero. Queste le parole rilasciate a tagblatt.ch : 'Solo tre club in carriera? Se mi si ...

Milan - senti Ricardo Rodriguez : “pronti a tutto per Gattuso e per quei pazzi dei tifosi” : Ricardo Rodriguez ha detto no all’offerta del Psg in estate, il calciatore svizzero ha scelto di restare al Milan per giocarsi la corsa alla Champions Ricardo Rodriguez è impegnato in queste ore con la maglia della Nazionale svizzera. Il terzino però, è stato interpellato da tagblatt.ch anche in merito ad alcuni argomenti che riguardano il Milan, su tutti l’offerta del Psg di questa estate: “Sì, c’era interesse e fa ...

Starbucks a Milano : tutto quello che c'è da sapere sull'inaugurazione del 6 settembre : A oggi sono 28.720 i negozi di Starbucks, in 77 paesi del mondo. E pare che in Italia il patron di Starbucks punti ad allargare i propri confini oltre Milano e punti a Torino.

NBA Fan Zone – Tutto quello che c’è da sapere per l’appuntamento dell’8 e 9 settembre a Milano : Tutto pronto per l’appuntamento con l’NBA Fan Zone a Milano il prossimo 8 e 9 settembre: ecco il programma del magico evento che ricrea l’atmosfera del basket a stelle e strisce La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che l’ex campione NBA Chauncey Billups visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone avrà l’obiettivo di ricreare l’atmosfera ...

Fibromialgia - a Milano ambulatorio del Cdi la cura a tutto tondo : Milano, askanews, - La Fibromialgia è un disturbo molto comune, un dolore muscolo-scheletrico cronico che colpisce tra il 2 e l'8% della popolazione, ma rimane spesso non diagnosticato perché i ...

Milano : tutto pronto per l'incontro Salvini-Orban Sinistra e associazioni in piazza per protestare : Il ministro dell'Interno e il premier ungherese si incontreranno in Prefettura, in piazza San Babila è prevista una manifestazione di protesta

Monza ma non solo - Milano si prepara al Gp d’Italia : tutto pronto per il ‘Formula 1 Milan Festival 2018’ [GALLERY] : La città di Milano ha organizzato un apposito evento in vista del Gp d’Italia in programma a Monza nel week-end Il Gp d’Italia è ormai alle porte, Monza si prepara ad accogliere il circus dopo l’emozionante gara di Spa. Un week-end mozzafiato, reso ancora più speciale dall’evento che la città di Milano ha organizzato a partire da domani: si tratta del “Formula 1 Milan Festival 2018”, in programma da ...

Un Milanino (quasi) tutto da dimenticare : Non è cambiato nulla. Milan con i piedi per terra: bando all’ottimismo fuorviante. Il Napoli di Ancelotti richiama tutto l’ambiente al crudo realismo. Non ci siamo. La squadra di Gattuso mostra di non sapere uscire dagli standard (non esaltanti) della scorsa stagione. Una constatazione amara, che, a prescindere dalla pur pronosticata sconfitta, fa trillare un campanello d’allarme. Qualcuno potrà opporre il doppio vantaggio dei primi 50’, ma ...

Milan - PARLA TASSOTTI / L'ex terzino : "Leonardo sa fare tutto - con Maldini il segreto era..." : Il grande ex Mauro TASSOTTI, una vita in rossonero, ha PARLAto del nuovo MILAN evidenziando il buon lavoro della nuova società e soffermandosi sul ritorno di Leonardo e Paolo Maldini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:06:00 GMT)

RINVIATE SAMPDORIA-GENOA E Milan-FIORENTINA/ Ufficiale - Sky non ci sta : "spostate tutto" : Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa, valide per la prima giornata, potrebbero essere RINVIATE come tutta la Serie A: si attende la decisione della Lega dopo il crollo del Ponte a Genova(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:51:00 GMT)

Milan-Milinkovic-Savic - non è finita : ultimatum di Lotito - giovedì giornata chiave - adesso è tutto nelle mani di Leonardo : Milan-Milinkovic-Savic, LA SITUAZIONE – Sono caldissime le ultime ore di calciomercato, il Milan non ha intenzione di fermarsi e sogna l’ultimo grande colpo: Milinkovic-Savic. Più il tempo passa più risulta difficile portare a termine la trattativa ma i rossoneri non mollano e stanno riflettendo sulla fattibilità dell’operazione dal punto di vista economico. L’ultima offerta del Milan è stata la seguente: 30 milioni ...

Thiago Silva : 'Tifo Milan da lontano. Tutto più facile con Maldini e Leonardo - Gattuso...' : Ha recentemente chiuso al ritorno in rossonero, ma Thiago Silva ha sempre il Milan nel cuore. Intervistato da Sky Sport , il difensore del PSG commenta l'ingresso in società di Leonardo e Paolo Maldini : 'Leonardo e Maldini sono i campioni di cui aveva bisogno il club, dopo aver cambiato tutta la società era ...

Calciomercato Milan - l’ultima (super) offerta per Milinkovic-Savic : adesso tutto nelle mani di Lotito : Il Milan è alla ricerca dell’ultimo colpo di Calciomercato, un centrocampista in grado di portare al definitivo salto di qualità, l’obiettivo è stato individuato da tempo, si tratta di Milinkovic-Savic. I rossoneri preparano l’ultima super offerta per strappare il sì del presidente della Lazio Lotito: Leonardo sta pensando ad inserire nell’affare una contropartita del valore di 30 milioni che risponde al nome di ...