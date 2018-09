MIGRANTI | TRAFFICANTI AGGIRANO SALVINI | 184 SBARCATI A LAMPEDUSA Ultime notizie | salta

Diego Bianchi vs Gualmini (Pd) : “Sui MIGRANTI partito come Salvini - avete aiutato i trafficanti”. “Mai superato il limite” : “Sui migranti nel partito democratico ci sono diversi esponenti di destra, che hanno posizioni uguali a Salvini”. È il commento di Diego Bianchi (in arte Zoro) ospite a Otto e mezzo, su La7, dopo le immagini di un Vincenzo De Luca scatenato contro il Pd sul tema immigrazione e sicurezza. “Non abbiamo mai superato il limite” si è difesa la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elisabetta Gualmini. “avete ...

Da eroi a presunti trafficanti : sei pescatori tunisini in carcere ad Agrigento per aver trainato una barca di MIGRANTI : Chamseddine Bourassine arrestato a Lampedusa il 30 agosto insieme ad altri cinque colleghi. In patria è noto come salvatore di uomini. Proteste a Tunisi e Parigi

MIGRANTI - in Libia trafficanti con falso logo Onu. La denuncia Unhcr : trafficanti di uomini in azione in Libia camuffati da operatori delle Nazioni Unite e colpevoli di abusi e violenze su Migranti intercettati al loro arrivo nel paese. L'allarme per l'utilizzo ...

MIGRANTI - Papa Francesco : “Rotte utilizzate anche da trafficanti e sfruttatori per reclutare le vittime della tratta” : “È responsabilità di tutti denunciare le ingiustizie e contrastare con fermezza questo vergognoso crimine della tratta di persone“. Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza Francesco, ricorda così oggi la Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani promossa dall’Onu, che si celebra domani. Il Pontefice sottolinea che “questa piaga riduce in schiavitù molti uomini, donne e bambini con lo scopo dello ...

MIGRANTI - Open Arms : “Impossibile legittimare governo della Libia : è connivente coi trafficanti e viola i diritti umani” : “Immaginiamo cosa vuol dire per una madre, per un padre, per una famiglia mettere il proprio figlio su una barca, da solo. Immaginiamo che cosa ci deve essere per spingere una famiglia a fare un gesto così terribile”, spiega Veronica Alfonsi, coordinatrice della sede italiana della ong Proactiva Open Arms durante il dibattito conclusivo della quarta serata della Festa Nazionale della Sinistra Italiana, che si terrà fino a domenica ...

MIGRANTI - Tajani : “Solidarietà con le vittime dei trafficanti” : Migranti, Tajani: “Solidarietà con le vittime dei trafficanti” Migranti, Tajani: “Solidarietà con le vittime dei trafficanti” Continua a leggere L'articolo Migranti, Tajani: “Solidarietà con le vittime dei trafficanti” proviene da NewsGo.

MIGRANTI - l'ammiraglio Credentino : 'Così con la missione Sophia combattiamo i trafficanti' : Il soccorso in mare non fa parte del mandato della missione europea Sophia, che da tre anni batte il Mediterraneo tra la Libia all'Italia con l'obiettivo di contrastare il business dei trafficanti di ...

Diciotti - MIGRANTI sbarcati a Trapani/ Ultime notizie : tagliato dito a un bambino - i racconti sui trafficanti : Diciotti: 67 migranti sbarcati a Trapani con l’intervento di Mattarella. Ultime notizie: due arrestati dopo l'ammutinamento della Vos Thalassa. Tensioni nel governo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:02:00 GMT)

MIGRANTI della Diciotti - trafficanti tagliano un dito a un bimbo per ricattare genitori : Migranti della Diciotti, trafficanti tagliano un dito a un bimbo per ricattare genitori Migranti della Diciotti, trafficanti tagliano un dito a un bimbo per ricattare genitori Continua a leggere L'articolo Migranti della Diciotti, trafficanti tagliano un dito a un bimbo per ricattare genitori proviene da NewsGo.

VOS THALASSA - MIGRANTI TRASFERITI SULLA DICIOTTI/ Ira Salvini : “nessuna nave aiuti i trafficanti di uomini” : Vos THALASSA, MIGRANTI TRASFERITI SULLA DICIOTTI. Ultime notizie: guardia costiera italiana non autorizzata allo sbarco, per una questione di natura procedurale(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:16:00 GMT)