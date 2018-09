Migranti | Savona | se continuiamo a parlarne portiamo l' Ue alla rottura

agi

(Di venerdì 14 settembre 2018) "Sea parlare dell'immigrazionel'Europa alle soglie della". Lo ha affermato il ministro degli Affari europei Paolo, dal palco di Proxima, la Festa di Lei-SI a Torino. "L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche - ha detto - e' proprio quello di riprendere in mano le discussioni di fondo, cioè come funziona la politica fiscale in Europa".