Migranti | Salvini show a Vienna Lite col ministro del Lussemburgo

Migranti - Salvini : missioni in Africa con l'Ue - ministro Lussemburgo volgare : L'Italia ha concordato con il commissario Ue Dimitris Avramopoulos missioni congiunte nei Paesi Africani di partenza dei Migranti. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa a Vienna insieme al collega austriaco Herbert Kickl. Salvini ha definito il ministro lussemburghese "volgare" e ha nuovamente attaccato Malta spiegando che "se ne frega dei suoi doveri".

Diciotti - Salvini smaschera i pm : ?"Cercano i Migranti per denunciarmi" : "Siamo alle comiche. Su ordine della Procura di Palermo la Polizia di Ventimiglia sta cercando decine di clandestini scomparsi perché possano denunciare per sequestro di persona il Ministro dell'Interno. Applausi!!!".Così il ministro dell"Interno Matteo Salvini commenta la notizia della polizia che da ieri è alla ricerca dei migranti della Diciotti per notificare un provvedimento della Procura di Palermo, che informa quest"ultimi di essere parte ...

Migranti - Salvini : da Malta zero risposte : 14.40 "Occorrono soldi,progetti e investimenti.E'bello sentir parlare di solidarietà, ma poi alla prova dei fatti..."Così il vicepremier Salvini alla conferenza sui Migranti a Vienna. Salvini sottolinea che serve più"collaborazione interna"e spiega che Malta non ha dato risposta alle sollecitazioni sui 180 Migranti tunisini avvistati in acque maltesi e giunti a Lampedusa. Tensione tra Salvini e il ministro lussemburghese Asselborn sulla ...

Migranti : a Lampedusa sbarcano in 184. Salvini : 'È colpa di Malta - subito rimpatriati' : Erano a bordo di sette barchini fotografati ieri in acque maltesi, allo studio l'ipotesi di un rimpatrio lampo - Era stato le stesso Matteo Salvini ieri a postare su Facebook una foto che ritraeva uno ...

Giulia Grillo smentisce Salvini : "Nessun allarme Tbc in relazione alla presenza di Migranti" : "In Italia non c'è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l'Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, in riferimento all'allarme su un rischio di aumento di casi di Tbc lanciato nei giorni scorsi dal ministro Matteo Salvini su Facebook, dopo la fuga da un centro di un migrante malato."Purtroppo la ...

