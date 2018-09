Migranti - Salvini : "Non importiamo schiavi" - ministro del Lussemburgo furioso - Video : Scintille tra i due alla Conferenza sui Migranti a Vienna. A Jean Asselborn, ministro lussemburghese, scappa anche un insulto. Nuovi arrivi intanto a Lampedusa. Il Viminale: "Malta, per l'ennesima volta, ha scaricato il problema sull'Italia".

Migranti : Salvini - identificarli su navi : ANSA, - ROMA, 14 SET - "Tra le nuove misure innovative ed efficaci non è da escludere quella di un'identificazione sulle navi, una volta soccorsi i Migranti a bordo dei barconi". E' una della ipotesi ...

Migranti - 184 sbarcati a Lampedusa. Salvini : Malta se ne frega. Missioni in Africa con Ue : Salvini a Vienna incontra il ministro tunisino, martedì riunione a Roma. "Stiamo lavorando per soluzioni veloci, efficaci e innovative per stroncare il traffico di esseri umani". Ipotesi rimpatri-...

Migranti - la ministra della Salute Grillo sconfessa Salvini : “Nessun allarme Tbc dovuto ai Migranti” : “Non c’è nessun allarme tubercolosi dovuto ai Migranti”. Così la ministra della Salute Giulia Grillo risponde al post su Facebook del suo collega di governo Matteo Salvini che, due giorni fa, commentando la notizia di un immigrato affetto da Tbc fuggito da una struttura d’accoglienza in Veneto, aveva scritto: “Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi ...

Salvini - lite sui Migranti con il ministro del Lussemburgo che sbotta : 'M... alors!' : 'Et merd alors!'. Si è chiusa così, con una esclamazione a dir poco colorita, una aspra lite tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il responsabile degli Esteri e degli Affari europei Jean ...

Salvini provoca il Lussemburgo sui Migranti : 'Hanno bisogno di schiavi a basso costo' - Ira con parolaccia del ministro Asselborn : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani , ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene. Ha ...

Migranti - Salvini : 'Identificazioni a bordo nave e subito rimpatriati' : 'Tra le nuove misure innovative ed efficaci non è da escludere quella di un'identificazione sulle navi, una volta soccorsi i Migranti a bordo dei barconi'. È una della ipotesi di cui ha parlato il ...

Migranti - Matteo Salvini : “Accordo con la Germania? Firmo se ci aiutano a cambiare Sophia. Malta se ne frega dei suoi doveri” : Aveva gettato l’amo già durante l’intervento al vertice dei ministri dell’Interno Ue a Vienna: “È bello sentirvi parlare di solidarietà e condivisione ma poi tutto questo non trova riscontro alla prova dei fatti”, aveva detto Matteo Salvini. Poi in conferenza stampa con il collega austriaco Herbert Kickl è andato all’attacco singolarmente. Prima con la Germania, che negli scorsi giorni aveva annunciato la ...

Migranti - la ministra Giulia Grillo smentisce Salvini : “Nessun allarme tubercolosi” : La ministra ha minimizzato l'allarme tubercolosi lanciato nei giorni scorsi da Salvini, in seguito alla fuga di un migrante malato: "Abbiamo dei protocolli molto serrati e rigidi per il controllo delle malattie infettive. Finora l'Italia è riuscita sempre a controllare bene tutti i casi eventualmente verificatisi, non ultimi quelli relativi ai Migranti della nave Diciotti".Continua a leggere

Vienna - braccio di ferro sui Migranti Salvini : 'Ok a Germania se ci aiuta' : 'Quello con la Germania, che non ho ancora firmato, sarà un accordo a tempo, fino a novembre, a saldo zero, non riguarderà il pregresso e sarà sottoscritto se la Germania ci darà una mano a sostenere ...

Migranti - Salvini : missioni in Africa con l'Ue - ministro Lussemburgo volgare : L'Italia ha concordato con il commissario Ue Dimitris Avramopoulos missioni congiunte nei Paesi Africani di partenza dei Migranti. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza ...