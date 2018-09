Migranti | Salvini a Vienna litiga con il ministro Esteri del Lussemburgo

Salvini - lite sui Migranti con il ministro del Lussemburgo che sbotta : «Et merde alors!» : «Et merd alors!». Si è chiusa così, con una esclamazione a dir poco colorita, una aspra lite tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il responsabile degli...

"Meno Migranti" - "Et merde alors" : scontro a Vienna Salvini-Asselborn : Lo scontro tra Salvini e il responsabile lussemburghese degli Esteri e degli Affari europei, Jean Asselborn a Vienna

Migranti - Salvini : "Non importiamo schiavi" - ministro del Lussemburgo furioso - Video : Scintille tra i due alla Conferenza sui Migranti a Vienna. A Jean Asselborn, ministro lussemburghese, scappa anche un insulto. Nuovi arrivi intanto a Lampedusa. Il Viminale: "Malta, per l'ennesima volta, ha scaricato il problema sull'Italia".

Migranti - Salvini : da Malta zero risposte : 14.40 "Occorrono soldi,progetti e investimenti.E'bello sentir parlare di solidarietà, ma poi alla prova dei fatti..."Così il vicepremier Salvini alla conferenza sui Migranti a Vienna. Salvini sottolinea che serve più"collaborazione interna"e spiega che Malta non ha dato risposta alle sollecitazioni sui 180 Migranti tunisini avvistati in acque maltesi e giunti a Lampedusa. Tensione tra Salvini e il ministro lussemburghese Asselborn sulla ...

Migranti - lite tra Salvini e il ministro del Lussemburgo. VIDEO - : Battibecco nel corso di un vertice a Vienna. Ad accendere la scintilla, una dichiarazione di Asselborn sulla necessità dell'immigrazione per contrastare l'invecchiamento della popolazione europea. Poi ...

Migranti : a Lampedusa sbarcano in 184. Salvini : 'È colpa di Malta - subito rimpatriati' : Erano a bordo di sette barchini fotografati ieri in acque maltesi, allo studio l'ipotesi di un rimpatrio lampo - Era stato le stesso Matteo Salvini ieri a postare su Facebook una foto che ritraeva uno ...

Giulia Grillo smentisce Salvini : "Nessun allarme Tbc in relazione alla presenza di Migranti" : "In Italia non c'è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l'Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, in riferimento all'allarme su un rischio di aumento di casi di Tbc lanciato nei giorni scorsi dal ministro Matteo Salvini su Facebook, dopo la fuga da un centro di un migrante malato."Purtroppo la ...

Salvini - lite sui Migranti con il ministro del Lussemburgo che sbotta : 'Et merde alors!' : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani , ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene'.

Lite Asselborn-Salvini a Vienna sui Migranti/ Video battibecco - ministro Lussemburgo sbotta : “mer..” : Vienna, Lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello scontro(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:01:00 GMT)

Scintille tra Salvini e il ministro degli esteri del Lussemburgo : "Ricordatevi di quando i Migranti erano italiani" : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l'intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, "non abbiamo l'esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più", il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l'imprecazione "merde alors" (una sorta di "diamine") ...

Migranti - scontro Roma-Berlino sui respingimenti. Seehofer : “L’accordo con Salvini è preso” : Il Viminale ha fatto sapere che al momento non c'è nessuna firma dell'Italia sui Migranti secondari. Ma dalla Germania insistono che l'accordo politico è stato già preso e mancherebbero solo passaggi 'tecnici'. I ministri degli Interni Salvini e Seehofer ne parleranno oggi a Vienna alla Conferenza su sicurezza e migrazione.Continua a leggere

Migranti - chi è il ministro lussemburghese che litiga con Salvini : Ha 69 anni ed è ministro degli esteri del Lussemburgo. Chi è Jean Asselborn, il politico che si scontra pesantemente con Matteo Salvini nel corso del vertice europeo di Vienna sul tema dei Migranti? È ...

Scontro tra Matteo Salvini e il ministro del Lussemburgo - Jean Asselborn - che sbotta sui Migranti : Scontro, a Vienna, tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il suo collega del Lussemburgo, Jean Asselborn, sul tema dei migranti. Salvini, durante il suo intervento, critica le parole pronunciate poco prima dal ministro degli Esteri lussemburghese. Che si stizzisce e sbotta contro il titolare del Viminale con un eloquente "merde, alors".Continua a leggere

Migranti : a Lampedusa sbarcano in 184. Salvini : 'È colpa di Malta' : Erano a bordo di sette barchini fotografati ieri in acque maltesi, allo studio l'ipotesi di un rimpatrio lampo. Martedì riunione al Viminale con il ministro dell'Interno di Tunisi - Era stato le ...