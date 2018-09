Migranti : Papa - no occhi chiusi su cause : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 14 SET - "Non possiamo chiudere gli occhi sulle cause che hanno costretto milioni di persone a lasciare, con dolore, la propria terra. Nello stesso tempo incoraggio tutti ...

Rocca di Papa - Ivano : «I Migranti scappati? Spero si stiano divertendo» : Rocca di Papa, le manifestazioni pro e contro i migrantiRocca di Papa, le manifestazioni pro e contro i migrantiRocca di Papa, le manifestazioni pro e contro i migrantiRocca di Papa, le manifestazioni pro e contro i migrantiRocca di Papa, le manifestazioni pro e contro i migrantiRocca di Papa, le manifestazioni pro e contro i migrantiRocca di Papa, le manifestazioni pro e contro i migrantiRocca di Papa, le manifestazioni pro e contro i ...

Palermo : visita Papa - crocifisso con resti barche Migranti al Politeama : Palermo, 11 set. (Adnkronos) - Un crocifisso realizzato con i resti delle barche dei migranti e una Madonna nera. Palermo si prepara ad accogliere il Santo Padre atteso in città sabato e a lo fa ribadendo ancora una volta la sua anima di città accogliente. "La croce che sarà sistemata sul palco a pi

Diciotti - tutti i Migranti fuggiti. Stanze vuote a Rocca di Papa : Un soggiorno lampo. Arrivati tra le proteste nella notte fra il 28 e il 29 agosto, poi fuggiti via prima alla spicciolata, quindi in gruppi più consistenti, al centro della Cei 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa, i cento eritrei della Diciotti sembrano ormai svaniti come in un ricordo lontano. Stanze vuote, corridoi liberi , restano gli ospiti non eritrei, , gli ultimi tre ...

Nave Diciotti - fuggiti tutti i Migranti : stanze vuote a Rocca di Papa : Un soggiorno lampo. Arrivati tra le proteste nella notte fra il 28 e il 29 agosto, poi fuggiti via prima alla spicciolata, quindi in gruppi più consistenti, al centro della Cei Mondo Migliore di Rocca di Papa, i cento eritrei della Diciotti sembrano ormai svaniti come in un ricordo lontano. stanze vuote, corridoi liberi, gli ultimi tre hanno lasciato il centro venerdì alla ...

Diciotti - tutti i Migranti fuggiti Stanze vuote a Rocca di Papa : Un soggiorno lampo. Arrivati tra le proteste nella notte fra il 28 e il 29 agosto, poi fuggiti via prima alla spicciolata, quindi in gruppi più consistenti, al centro della Cei ?Mondo...

Diciotti - tutti i Migranti fuggiti Stanze vuote a Rocca di Papa : Arrivati tra le proteste nella notte fra il 28 e il 29 agosto, poi fuggiti via prima alla spicciolata, quindi in gruppi più consistenti, al centro della Cei 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa, i cento ...

Diciotti - tutti i Migranti fuggiti Stanze vuote a Rocca di Papa : Un soggiorno lampo. Arrivati tra le proteste nella notte fra il 28 e il 29 agosto, poi fuggiti via prima alla spicciolata, quindi in gruppi più consistenti, al centro della Cei 'Mondo Migliore' di ...

Migranti - don Biancalani scrive al Papa : Il parroco di Vicofaro e Ramini consegnerà la lettera al pontefice personalmente durante un convegno in cui è relatore a Roma

Migranti - Papa : "I poveri che si muovono fanno paura a chi vive nel benessere" : "I Migranti rappresentano oggi una grande sfida per tutti". È dall'inizio del suo pontificato che Papa Francesco lo va ripetendo. Ma oggi le sue parole tornano ad accusare i governi, come quello italiano o del blocco Visegrad, che si oppongono all'immigrazione clandestina. In una lunga intervista al Sole24Ore, Begoglio è infatti tornato sull'argomento predicando maggiore accoglienza per gli immigrati che si imbarcano lungo le coste del Nord ...

Lavoro - denaro - Europa - Migranti : intervista a Papa Francesco : Il Lavoro che crea dignità, i soldi che non si fanno con i soldi, l’Europa che ha bisogno di speranza e di futuro e le nuove sfide poste dalle migrazioni: intervista esclusiva a Papa Francesco sul Sole 24 Ore in edicola oggi...

Migranti - da Rocca di Papa a Torino : due Migranti - 3 irreperibili : Roma,, askanews, - Da Rocca di Papa a Torino: due migranti eritrei, 21enni, portati in Italia dalla guardia costiera sulla nave Diciotti e poi al centro "Mondo Migliore" sui castelli romani. Ora sono ...

Rocca di Papa : è polemica sui Migranti scomparsi : Dopo lo sbarco sono stati identificati e hanno fatto richiesta per ottenere lo status di rifugiati. Bruxelles: detenzione per evitare fughe -

I Migranti della Diciotti - il Papa e la strategia del gelato : Dare un gelato ai bambini, darlo a chi è povero, non significa risolvere il problema della fame nel mondo ma vuol dire affrontare quello della tenerezza. Quando il Papa, nel gennaio 2015, dava il ...