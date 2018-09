Migranti | la ministra della Salute Grillo sconfessa Salvini | “Nessun allarme Tbc dovuto

Migranti - la ministra Giulia Grillo smentisce Salvini : “Nessun allarme tubercolosi” : La ministra ha minimizzato l'allarme tubercolosi lanciato nei giorni scorsi da Salvini, in seguito alla fuga di un migrante malato: "Abbiamo dei protocolli molto serrati e rigidi per il controllo delle malattie infettive. Finora l'Italia è riuscita sempre a controllare bene tutti i casi eventualmente verificatisi, non ultimi quelli relativi ai Migranti della nave Diciotti".Continua a leggere

Migranti - pagina dei Sentinelli di Milano rimossa da Facebook. In migliaia agli amministratori del social : “Riapritela” : La pagina dei Sentinelli di Milano è stata rimossa da Facebook per quasi 24 ore ed è stata riaperta solo dopo migliaia di segnalazioni da parte degli utenti. La denuncia era arrivata nella tarda serata di martedì dal portavoce del movimento Luca Paladini, spiegando che “probabilmente oggi siamo stati segnalati per aver postato l’immagine del bambino e della donna annegati” e recuperati dalla Proactiva Open Arms. Nel corso della ...

Migranti - l'amministrazione Trump accelera per riunire 2.551 bambini ai genitori : ... in modo da controllarne gli spostamenti; la decisione, di fatto, fa tornare gli Stati Uniti alla politica del 'catch and release' di Obama, molto criticata dal presidente Donald Trump. La decisione ...