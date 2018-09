Migranti | il premier Giuseppe Conte | “Non possiamo accoglierli tutti”

DICIOTTI - CONTE : “SENZA DI NOI MOLTI Migranti MORTI”/ Audizione Premier in Senato : Pd - “sospeso il diritto” : Caso DICIOTTI, Audizione Premier CONTE in Senato: "MIGRANTI, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Il vicepremier risponde a Macron : «Pensi ai francesi e sia più umano coi Migranti» : Il ministro dell’Interno da Venezia replica al presidente francese che lo aveva attaccato parlando di lui come un “demagogo nazionalista”

Macron-Salvini - scontro sulla Ue Il vicepremier attacca sui Migranti : 'La Francia ne ha respinti 40mila' : 'Se dicono che in Francia c'è il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci conviene', allora Salvini e Orban 'hanno ragione', ha reagito Macron. Ma '...

Babis gela Conte sui Migranti “No all’accoglienza condivisa”/ Ultime notizie - l’incontro del Premier è un flop : Babis gela Conte sui migranti “No all’accoglienza condivisa”. Ultime notizie, l’incontro del Premier con il primo ministro della Repubblica Ceca, è un flop(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:49:00 GMT)

Salvini-Orban - patto anti-Migranti. Premier ungherese : «Sei il mio eroe» : «Siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell'Europa: io e Viktor, ognuno nel proprio campo, stiamo lavorando per un'alleanza che escluda i socialisti. Oggi comincia un...

Migranti - Conte al premier ceco Babis : «Serve condivisione per redistribuzione - disincentivi a chi non partecipa» : Un sistema condiviso del fenomeno migratorio da parte di tutta l'Ue 'è necessario'. È quanto ha sottolineato, a quanto si prende da fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte al premier ceco ...

Migranti : premier Albania - Italia ci salvò - ora ricambiamo : "Davanti allo spettacolo di miseria e di vergogna, con esseri umani ridotti in larve sotto gli occhi di tutti, mentre il Paese forse più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni è stato lasciato solo,...

Australia - Morrison neo premier : l'evangelico che caccia Migranti : Il neo-premier Scott Morrison, 50enne cristiano evangelico, aveva inaugurato nel settembre 2013 la politica del 'No way', la linea dei respingimenti per i barconi di migranti che tentano di ...

Sfiduciato Turnbull - in Australia diventa premier Morrison - l'uomo che tiene lontani i Migranti : ... Turnbull ha ricordato le realizzazioni del suo governo, ha biasimato le divisioni interne al partito e annunciato che lascera' la politica attiva e non si ripresentera' alle prossime elezioni ...

Migranti - Salvini : a giorni incontrerò il premier ungherese Orban : "La maggior parte dei Paesi pretende lo stop all'immigrazione. A settembre ci sarà la riunione dei ministri delliInterno europei, e lì lo si vedrà. Io, nei prossimi giorni, incontrerò il premier ...

Migranti SU DICIOTTI - ONU VS SALVINI : “FATELI SBARCARE”/ Ultime notizie : intesa tra i due vicepremier : Nave DICIOTTI, Ultime notizie: scontro SALVINI-Fico, "MIGRANTI restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:50:00 GMT)

NUOVA ZELANDA VUOLE I RIFUGIATI DELL'AUSTRALIA/ Ultime notizie : premier offre asilo ai Migranti : La NUOVA ZELANDA VUOLE i RIFUGIATI DELL'AUSTRALIA: l'offerta della premier Ardern, "siamo pronti ad aiutare". Intanto il premier australiano Turnbull rischia il posto...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Migranti - PREMIER SANCHEZ : “CENTRALE OPERATIVA IN SPAGNA”/ Ultime notizie - numeri choc sugli sbarchi in Ue : Spagna, emergenza MIGRANTI: PREMIER SANCHEZ, "nuova centrale OPERATIVA per gestire gli sbarchi". Ultime notizie, soldi della Commissione Ue a Madrid (più dell'Italia)(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Migranti in Spagna - premier Sanchez : “centrale per gestire sbarchi”/ Ultime notizie - più soldi Ue a Madrid : Spagna, emergenza Migranti: premier Sanchez, "nuova centrale operativa per gestire gli sbarchi". Ultime notizie, soldi della Commissione Ue a Madrid (più dell'Italia)(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:52:00 GMT)