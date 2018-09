Migranti | 184 sbarchi a Lampedusa | il Viminale attacca Malta

Migranti - a Pozzallo sbarcano in 184 : Teleborsa, - Sono 184 i Migranti sbarcati dalla nave Protector di Frontex da quasi due giorni davanti alle coste d iPozzallo , Ragusa, , con il pattugliatore Monte Sperone della Guardia di Finanza . A ...

Migranti - a Pozzallo fatti sbarcare in 184 : hotspot è pieno : Sono 184 i Migranti sbarcati dalla nave Protector di Frontex da quasi due giorni in rada a Pozzallo, con il pattugliatore Monte Sperone della Finanza, in attesa del via libera del governo italiano. Le ...