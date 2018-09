Migranti | 184 sbarcati a Lampedusa Il Viminale studia rimpatri-lampo

Migranti - in 184 sbarcano a Lampedusa : Torna a salire la tensione tra Italia e Malta dopo che nelle ultime ore 184 Migranti sono approdati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. E un altro barchino, con a bordo 15 tunisini, è alla ...

184 Migranti sbarcati a Lampedusa - Viminale : "Ipotesi rimpatrio-lampo" : Il ministero dell'Interno sta lavorando a "soluzioni innovative e efficaci" per gestire questi arrivi. I profughi tunisini potrebbero rientrare nel loro Paese d'origine

Migranti - 184 sbarcati a Lampedusa. Salvini : Malta se ne frega. Missioni in Africa con Ue : Salvini a Vienna incontra il ministro tunisino, martedì riunione a Roma. "Stiamo lavorando per soluzioni veloci, efficaci e innovative per stroncare il traffico di esseri umani". Ipotesi rimpatri-...

Migranti : a Lampedusa sbarcano in 184. Salvini : 'È colpa di Malta - subito rimpatriati' : Erano a bordo di sette barchini fotografati ieri in acque maltesi, allo studio l'ipotesi di un rimpatrio lampo - Era stato le stesso Matteo Salvini ieri a postare su Facebook una foto che ritraeva uno ...

184 Migranti a Lampedusa - si valuta rimpatrio lampo. Scontro con Malta | : Decine di persone sono arrivate su sette piccole imbarcazioni. Il Ministero dell'Interno: "Il governo maltese per l'ennesima volta ha scaricato il problema sull'Italia". Un'altra piccola barca con 15 ...

A Lampedusa altri 184 Migranti - rimpatrio-lampo? : Il ministero dell'Interno sta lavorando a "soluzioni innovative e efficaci" per gestire questi arrivi. I profughi tunisini potrebbero rientrare nel loro Paese d'origine. Momenti di grande tensione alla Conferenza sui migranti a Vienna tra il ministro dell'Interno e il suo collega del Lussemburgo

Migranti - in 184 sbarcano a Lampedusa : Teleborsa, - Non si ferma lo sbarco dei Migranti in Italia. Una controversia infinita che si gioca con l'Europa e che ha portato ad un avviso di garanzia per il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e ...

Migranti : a Lampedusa sbarcano in 184. Salvini : 'È colpa di Malta' : Erano a bordo di sette barchini fotografati ieri in acque maltesi, allo studio l'ipotesi di un rimpatrio lampo. Martedì riunione al Viminale con il ministro dell'Interno di Tunisi - Era stato le ...

Sbarcati 184 Migranti a Lampedusa Il Viminale : rispedirli indietro coi charter : L’ipotesi del ministero dell’Interno è di organizzare voli charter per far rientrare i migranti Sbarcati a Lampedusa in Tunisia, paese da dove sono partiti

Viminale : '184 Migranti sbarcati a Lampedusa - Malta scarica il problema sull'Italia' - Ipotesi rimpatrio-lampo : Nelle ultime ore 184 immigrati sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Lo si apprende da fonti del Viminale, secondo le quali "Malta, per l'ennesima volta, ha scaricato il problema ...

