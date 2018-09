Microsoft Office : nuova protezione Anti-malware : Per combattere le vulnerabilità di Office verso gli attacchi Malware, Microsoft ha deciso di integrare una nuova tipologia di Antivirus. Malware Attack Le infezioni da parte di programmi malevoli sono varie e di differenti tipologie: una di questa sfruttava la debolezza del pacchetto Office contro i comandi Macro. Grazie all’inserimento di un codice Macro, che attivava un attacco con protocollo a catena, era possibile sfruttare documenti, fogli ...

WPS Office disponibile al download sul Microsoft Store : A poche ore dalla versione .exe di WinZip ecco che anche WPS Office, la nota suite di programmi gratuita paragonabile ai Word, PowerPoint ed Excel di casa Redmond, è approdato sul Microsoft Store mediante il tool Desktop Bridge. Descrizione THE PERFECT FREE Office SOFTWARE Your dream solution for a low-budget, non-commitment, highly compatible and efficient Office suite. The smallest size Office suite contains Writer, Presentation, Spreadsheets, ...

WPS Office disponibile al download per Windows 10 sul Microsoft Store : A poche ore dalla versione .exe di WinZip ecco che anche WPS Office, la nota suite di programmi gratuita paragonabile ai Word, PowerPoint ed Excel di casa Redmond, è approdato sul Microsoft Store mediante il tool Desktop Bridge. Descrizione THE PERFECT FREE Office SOFTWARE Your dream solution for a low-budget, non-commitment, highly compatible and efficient Office suite. The smallest size Office suite contains Writer, Presentation, Spreadsheets, ...

Microsoft aggiorna Office Mobile : ecco i cambiamenti di agosto per Word - PowerPoint ed Outlook : Microsoft ha annunciato quali cambiamenti interesseranno i servizi contenuti in Office Mobile durante il mese di agosto L'articolo Microsoft aggiorna Office Mobile: ecco i cambiamenti di agosto per Word, PowerPoint ed Outlook proviene da TuttoAndroid.

Microsoft : Windows e Office sono meglio nel cloud : Per il momento, gli utenti più allergici agli update ossessivo-compulsivi hanno ancora la possibilità di utilizzare tool di terze parti in grado di interferire con la nuova politica always-on. Ma in ...

Microsoft Office : le vecchie build sono vulnerabili al malware FELIXROOT : Una vecchia vulnerabilità del pacchetto Microsoft Office espone i PC alla minaccia di FELIXROOT, permettendo il furto d’informazioni sensibili. Microsoft Security La vulnerabilità in questione fa parte della tipologia “backdoor” permettendo l’accesso a tutte le informazioni presenti nel sistema. Nel 2017 era già stata scoperta la falla e successivamente riparata da Microsoft con gli aggiornamenti di sicurezza per Office. Nonostante le ...

Microsoft incrementa i costi di Office 365 - Windows 10 e Cloud : Office 365, Windows 10 e i servizi Cloud targati Redmond hanno ricevuto numerosi miglioramenti nell’ultimo periodo ed hanno portato la compagnia a superare l’obettivo dei 100 miliardi di ricavi in un anno fiscale. Adesso però Microsoft non deve solo pensare ai ricavi ma anche ai guadagni ed ecco che, per tale ragione, ha annunciato dei rincari e delle rimodulazioni. Se vi state già allarmando e siete pronti a gridare allo scandalo, ...

Le Migliori Alternative a Microsoft Office per MAC : Abbiamo selezionato i Migliori programmi alternativi alla classica suite di Microsoft Office da usare su MAC. Office su MAC, ecco le 4 Alternative Le Migliori Alternative a Microsoft Office per MAC Sicuramente la suite Office creata da Microsoft è tra i programmi per l’ufficio più diffusi in assoluto ed in oltre 20 anni di attività […]

Le Migliori Alternative a Microsoft Office per MAC : Abbiamo selezionato i Migliori programmi alternativi alla classica suite di Microsoft Office da usare su MAC. Office su MAC, ecco le 4 Alternative Le Migliori Alternative a Microsoft Office per MAC Sicuramente la suite Office creata da Microsoft è tra i programmi per l’ufficio più diffusi in assoluto ed in oltre 20 anni di attività […]

Le Migliori Alternative a Microsoft Office per MAC : Abbiamo selezionato i Migliori programmi alternativi alla classica suite di Microsoft Office da usare su MAC. Office su MAC, ecco le 4 Alternative Le Migliori Alternative a Microsoft Office per MAC Sicuramente la suite Office creata da Microsoft è tra i programmi per l’ufficio più diffusi in assoluto ed in oltre 20 anni di attività […]

Microsoft e gli utenti consumer : si apre una nuova era costituita da Surface - Cortana - Office e Windows 10 : Da quando Satya Nadella è diventato CEO di Microsoft si sono aperte essenzialmente due correnti di pensiero: c’è chi lo critica e c’è, invece, chi lo apprezza moltissimo. In realtà hanno ragione entrambi e la motivazione è alquanto ovvia ovvero da una parte il nuovo amministratore delegato ha fatto crescere in modo rilevante i ricavi della società grazie al Cloud, Office 365 e Intelligenza Artificiale ma dall’altro ha messo la ...