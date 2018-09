Meteorologia | l’Agenzia ItaliaMeteo ai nastri di partenza

meteoweb.eu

: RT @giornaleprociv: #ItaliaMeteo: l'Agenzia Nazionale per la #meteorologia e #climatologia ai nastri di partenza. Ipotesi del primo gennaio… - CmccClimate : RT @giornaleprociv: #ItaliaMeteo: l'Agenzia Nazionale per la #meteorologia e #climatologia ai nastri di partenza. Ipotesi del primo gennaio… - allarme24 : RT @giornaleprociv: #ItaliaMeteo: l'Agenzia Nazionale per la #meteorologia e #climatologia ai nastri di partenza. Ipotesi del primo gennaio… - CarmelinaCarmi : RT @giornaleprociv: #ItaliaMeteo: l'Agenzia Nazionale per la #meteorologia e #climatologia ai nastri di partenza. Ipotesi del primo gennaio… -

(Di venerdì 14 settembre 2018), l’Agenzia nazionale per lae climatologia, potrebbe nascere ufficialmente il primo gennaio 2019: è quanto emerso durante la tavola rotonda “Agenzia: a che punto siamo?” che ha chiuso a Bologna il primo Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e(AISAM), organizzato in collaborazione con Università di Bologna, Arpae, CMCC, CNR, ENEA, CINFAI e che ha visto oltre 200 partecipanti provenienti da settori diversi – Università, Ricerca, Servizi, Imprese, Associazioni – accomunati dalla passione per le Scienze dell’atmosfera e per le sue declinazioni teoriche e operative. Dopo l’inserimento dell’Agenzianella manovra di bilancio del 2017 è stato nominato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di giugno 2018 il Comitato di ...