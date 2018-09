adnkronos

: #Moscovici #Commissario #Ue: #burocrate cialtrone. Parole sussurrate dal suo degno mentore #Macron - pinodemartino : #Moscovici #Commissario #Ue: #burocrate cialtrone. Parole sussurrate dal suo degno mentore #Macron - razorblack66 : EPPERÒ VOLANO STRACCI TRA FRATELLI DI NWO....Mentana striglia Moscovici - Black_or_Balboa : RT @Adnkronos: #Mentana striglia @pierremoscovici -

(Di venerdì 14 settembre 2018) "Ma come si permette?". Enricobacchetta il commissario europeo agli Affari economici e monetari Pierreper le parole pronunciate ieri in una conferenza stampa a Parigi in merito all'...