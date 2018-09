Meno migranti | Et merde alors | scontro a Vienna Salvini-Asselborn

"Siamo il Paese che rimpatria Meno - la colpa è dell'Ue". Molti problemi per riportare a casa i migranti irregolari : "L'Italia negli ultimi anni ha accolto 700mila immigrati, Molti dei quali clandestini, e non ha mai ricevuto collaborazione dagli altri paesi europei. Quindi non accettiamo lezioni da nessuno, ...

MIGRANTI - SALVINI : “Meno SBARCHI E PIÙ ESPULSIONI”/ Serracchiani lo attacca : “Sguinzaglia clandestini” : MIGRANTI, Matteo SALVINI: “MENO SBARCHI e più ESPULSIONI”. Il ministro dell'Interno ha incontrato l'ex premier britannico Tony Blair: “Proposto conferenza sull'Africa”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:08:00 GMT)

Migranti - Palazzo Chigi : "Più fondi Ue per Meno partenze" : "Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia, abbiamo preso atto positivamente dell'impegno dei ministri degli Esteri - assunto a Vienna il 31 agosto scorso- di trovare una soluzione ...

Migranti - Onu : Meno viaggi ma più rischi di morte : Per l'Unhcr muore un migrante su 18 tra coloro che cercano di raggiungere l'Italia, nel 2017, ne moriva uno su 42. Il ministro degli Esteri siriano avverte: 'abbiamo un'ampia banca dati sui terroristi ...

Mediterraneo - Meno migranti ma più morti : 02.09 I viaggi dei migranti attraverso il Mediterraneo sono in diminuzione, ma sono anche più rischiosi. Lo sostiene l'UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati, nel report 'Viaggi disperati'. Secondo lo studio, il numero assoluto di morti nel Mediterraneo è calato rispetto al 2017 ma è aumentata l'incidenza percentuale delle vittime. Lo scorso anno le persone che hanno perso la vita mentre tentavano la traversata sono state 2.276 (1 ogni ...

Migranti - Meno barconi ma ricominciano gli sbarchi autonomi : a Lampedusa arrivate sei piccole navi con 66 a bordo : meno barconi carichi di Migranti a causa del pugno duro del governo e della rinuncia delle ong a pattugliare il Mediterraneo. Apparente tranquillità nel canale di Sicilia per quanto riguarda i flussi di chi parte dalle coste libiche rischiando la vita. Ma tra gli uomini che pattugliano l’area marina che va dalle coste Sud dell’isola al Nord Africa c’è il timore che possano ricominciare gli sbarchi autonomi. Piccoli natanti che partono ...

Migranti - tra percezione e realtà : Meno di un italiano su tre conosce i numeri : IST.CATTANEO: ITALIANI SOVRASTIMANO RISCHIO CRIMINALITÀ L'opinione degli italiani è decisamente negativa nei confronti dell'immigrazione e dei loro eventuali benefici per l'economia o la società. ...

Migranti : muore in centro accoglienza - commenti Fb "uno in Meno" : Un 20enne, ospite del centro di accoglienza Sant'Ambrogio ex Vincenziana a Magenta, nel Milanese, e' morto ieri pomeriggio per insufficienza cardiaca. Il giovane non era stato visto nel corso della giornata dai volontari del centro, che hanno notato che la stanza del giovane era chiusa dall'interno. Il corpo è stato trovato sul letto. Sui social la notizia pubblicata da un sito di informazione locale ...

'L'Italia è Meno sola' - diceva Conte sui migranti. Ma il caso Diciotti dimostra l'opposto : In un post su Facebook del 22 agosto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto: 'Ma l'Europa vuole battere un colpo? Le Istituzioni europee cosa aspettano a intervenire per operare la ...

Migranti - Viminale : 'al Cara di Mineo Meno ospiti e taglio costi : La struttura di accoglienza, in provincia di Catania, passerà da 3mila a 2.400 cittadini stranieri, con costo giornaliero che scende da 29 a 15 euro. Il Ministero dell'Interno: un risparmio di oltre ...