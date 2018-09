Mbappé | Juve-Psg finale di Champions? Ci metto la firma

Mbappé vuole la Juventus in finale di Champions : "Ci vediamo a Madrid" : Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: 'Juventus, ci vediamo a Madrid l'1 giugno. Ci metterei la firma, ma attenzione perché con Ronaldo tutti devono temere la squadra di Allegri. Il girone ...

