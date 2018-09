Maurizio Costanzo | primo selfie social con il figlio Gabriele

tvzap.kataweb

: RT @Cambiacasacca: Auguri a Maurizio Costanzo che fa 80 anni, anche se è da 15 che non si capisce più quello che dice - SteveTheRat : RT @Cambiacasacca: Auguri a Maurizio Costanzo che fa 80 anni, anche se è da 15 che non si capisce più quello che dice - Giaggiag97 : Maurizio Costanzo contro Sonia Bruganelli: «Lasci perdere i social» - ricdil1 : RT @Cambiacasacca: Auguri a Maurizio Costanzo che fa 80 anni, anche se è da 15 che non si capisce più quello che dice -

(Di venerdì 14 settembre 2018) “A cena con daddy”. Una didascalia a corredo di una foto semplice, che ferma un momento di vita quotidiana, eppure speciale. Sì, speciale, perché per la prima voltaadottivo die di Maria De Filippi, si mostra suiaccanto al giornalista, che recentemente ha compiuto 80 anni. Finora avevamo visto il giovane accanto a Maria, ma mai era trapelata un’immagine di padre e. E quel che sta mandando in visibilio gli utenti è il fatto che, come sembra, sia proprioa tenere in mano lo smartphone per scattare il. View this post on Instagram A cena con Daddy A post shared by(@_cost) on Sep 13, 2018 at 11:23am PDT Il rapporto trae Maria De Filippiha 27 anni e lavora per WittyTv, la televisione sul web fondata dalla De ...