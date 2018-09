Maurizio Costanzo contro Sonia Bruganelli | «Lasci stare i social | perché vuole far

Maurizio Costanzo - primo selfie social con il figlio Gabriele : “A cena con daddy”. Una didascalia a corredo di una foto semplice, che ferma un momento di vita quotidiana, eppure speciale. Sì, speciale, perché per la prima volta Gabriele Costanzo, figlio adottivo di Maurizio e di Maria De Filippi, si mostra sui social accanto al giornalista, che recentemente ha compiuto 80 anni. Finora avevamo visto il giovane accanto a Maria, ma mai era trapelata un’immagine di padre e figlio. E quel che ...

Maurizio Costanzo a Mattino Cinque e la frecciatina a Timperi-Fialdini : Mattino Cinque: Maurizio Costanzo ironizza sulla sua salute Maurizio Costanzo è stato intervistato venerdì 14 settembre a Mattino Cinque. Federica Panicucci ha voluto festeggiare i suoi 80 anni, compiuti lo scorso 28 agosto, e i suoi 62 anni tra ironia e commozione. Il conduttore ha all’attivo quattro matrimoni e tre separazioni: Lori Sammartino, Flaminia Morandi, Marta Flavi sono state le sue spose prima di Maria De Filippi. Proprio su ...

Maurizio Costanzo attacca Sonia Bruganelli : “Che bisogno ha di raccontare come viaggia sui social?” : Maurizio Costanzo non usa giri di parole per rivolgersi a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis: “Vorrei suggerirle di lasciare perdere i social“, ha detto in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. “Sonia Bruganelli ha un lavoro soddisfacente e un tenore di vita altissimo, anche grazie al fatto che è la moglie di Paolo Bonolis — ha detto ancora Costanzo —. Pure io mi chiedo: che bisogno ha di raccontare come ...

L’Intervista di Maurizio Costanzo - quando inizia : svelata la data ufficiale e primo ospite | VIDEO : L’Intervista di Maurizio Costanzo quando inizia? La data ufficiale è già stata svelata così come il nome del primo ospite. In realtà pare anche che la puntata sia stata già registrata nei giorni scorsi. Fedez si è mosso per andare a Roma in treno e sui social, oltre al racconto del viaggio di passione a causa dei ritardi, sono comparsi anche alcuni selfie con il conduttore del programma di Canale 5. L’Intervista di Maurizio Costanzo ...

Bruno Vespa - Maurizio Costanzo rivela il segreto di Porta a porta : 'Perché ha successo dopo 22 anni' : Ho già parlato di Reazione a catena, un programma in onda tutta l' estate, ogni giorno alle 18.45 su Raiuno. Ne abbiamo scritto, perché ci sorprendeva e ci sorprende che questo game registri ogni ...