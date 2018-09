MATTARELLA ‘STRIGLIA’ IL GOVERNO | “NON SI MERCANTEGGIA SU BILANCIO UE” “Contro ogni

ilsussidiario

: Mattarella striglia Salvini: “La legge e le regole valgono per tutti, anche per i politici” - LaStampa : Mattarella striglia Salvini: “La legge e le regole valgono per tutti, anche per i politici” - Baronerossoita : RT @Marcell77640487: #Mattarella all'indomani del decreto su #Genova striglia il Governo, invocando concretezza...quella che il PD ha usato… - Franc_Pomponio : RT @Marcell77640487: #Mattarella all'indomani del decreto su #Genova striglia il Governo, invocando concretezza...quella che il PD ha usato… -

(Di venerdì 14 settembre 2018)“L’UE non è un dare-avere, nonmo fra di noi". Ultime notizie, il presidente a Riga, in Lettonia, per la 14esima riunione del Gruppo Arraiolos(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 20:30:00 GMT)