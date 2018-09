Mattarella | scelte concrete per Genova

Mattarella striglia i grillini : “Genova attende scelte concrete” : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella richiama pubblicamente il Governo grillino reo di fare solo proclami e promesse. “Genova non

Ponte Morandi - un mese dopo. Mattarella : "Genova non attende auguri - ma scelte concrete" : Un mese dopo il crollo, dopo un mese con tante polemiche, Genova "attende scelte concrete". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento sul Secolo XIX e sulla Stampa, parlando di una "tragedia inaccettabile" a cui bisogna reagire. "Genova non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti" afferma il capo dello Stato."Ricostruire è un dovere. Ritrovare la ...

