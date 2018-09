Mattarella | Per Genova servono scelte concrete e in tempi rapidi

L'appello di Mattarella Per la cybersicurezza : "Gli Stati hanno l'obbligo di difendere dagli attacchi web" : "Non dobbiamo cadere nella trappola di pensare di potere irreggimentare i nostri concittadini orientandoli, ma stimolare la loro libertà e il loro spirito critico", così il capo dello Stato durante il meeting in Lettonia

Mattarella : "La legge vale per tutti - anche per i politici" : "Come spesso ebbe a ricordare anche il presidente Scalfaro, la legge e le regole valgono per tutti, senza aree di privilegio per nessuno, neppure se investito di pubbliche funzioni; neppure per gli esponenti politici". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, parlando alla Camera alla cerimonia per il centenario della nascita di Oscar Luigi Scalfaro, ha tenuto a sottolineare che "nessun cittadino ...

Alluvione Livorno - Mattarella : ripristinare “gli equilibri ambientali sostenibili” per onorare le vittime : “Il modo piu’ rispettoso e coerente per onorare le vittime innocenti e’ operare per il ripristino di equilibri ambientali sostenibili, riducendo il rischio idrogeologico ed elevando gli standard di sicurezza, nella consapevolezza che la gestione del territorio costituisce un unico ambito nell’equilibrio tra aree urbane e rurali“: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito ...

Al Foro Italico è festa tricolore - l'Italvolley supera il Giappone davanti a Mattarella : Italia-Giappone, disputata questa sera allo Stadio Centrale del Foro Italico, non è stato soltanto il match di apertura dei Mondiali di Volley 2018, vinto per la cronaca dagli azzurri per 3-0 , 25-20,...

Pallavolo : Mattarella Per esordio Italia : ANSA, - ROMA, 9 SET - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto al Centrale del Foro Italico per assistere alla gara d'apertura del Mondiale di Pallavolo tra l'Italia e il Giappone. ...

Sergio Mattarella - l'irritazione per lo scontro tra Matteo Salvini e la magistratura : Non dice nulla Sergio Mattarella ma al Quirinale si sa bene quanto il presidente della Repubblica sia irritato per gli attacchi di Matteo Salvini alla magistratura sul caso del sequestro dei fondi ...